體育熱話｜跨性別泳手正面交鋒　「男跨女」被「女跨男」擊敗

近日一場大學泳賽引起各界熱論，美國賓夕法尼亞州大學一名跨性別游泳泳手Lia Thomas，上月在邀請賽女子組項目打破全國紀錄並奪3冠，但近日在一場大學泳賽中落敗，贏她的是另一位由女性變性為男性的跨性別泳手。



22歲的Thomas原本是賓夕法尼亞州大學（University of Pennsylvania）男子游泳代表，她在接受變性手術後，服用了一年的抗雄激素，成功取得女子參賽資格。

Lia Thomas接受變性手術後，服用了一年的抗雄激素，成功取得女子參賽資格。（網上圖片）

38秒拋離對手奪冠

她在上月的俄亥俄州Zippy邀請賽中，首次出戰女子組賽事，以驚人的38秒領先於獲得第二名的泳手，贏得1650米自由泳；驚人的12秒差距贏得500米自；要以7秒之差贏得200自決賽，3項都打破校際紀錄。Thomas雖然做了性別重置手術，但被認為擁有男性體格及能力，對女性泳手不公。

Lia Thomas在去12月首次參加女子賽事，打破3項校際紀錄。（網上圖片）

「女跨男」贏「男跨女」再惹爭議

不過，相隔不足一個月，Thomas便在大學游泳聯賽（Ivy League）中受挫，擊敗她的竟是一名從女性變性為男性的跨性別泳手，這一場「男跨女」被「女跨男」打敗的泳賽，再度引發熱議。

Iszac Henig（左）代表耶魯大學出賽，擊敗了Thomas。（Instagram）

Thomas在50和100米自由泳，敗予現時正進行變性階段的Iszac Henig。Henig代表耶魯大學出賽，原生性別為女性的她雖然已切去乳房，但因為仍未注射男性荷爾蒙，所以仍屬女兒身，獲准參加女子組賽事。

Thomas在100自決賽與Henig正面交鋒。（網上圖片）

據《Fox News》報道，在賓大、耶魯大學等長春藤名參與的聯賽中，Thomas雖贏得200和500自冠軍，卻在50及100自未能佔優。兩人在100自決賽正面交鋒，Henig以49.57秒奪冠，Thomas僅游出52.84秒名列第6。

Thomas和Henig在場上的「跨性別對決」引起極大爭議，二人雖然沒有違反NCAA的規定，卻令外界開始關注運動界的性別公平問題。一位在現場觀賽的家長，對英國《每日郵報》記者說：「我完全沒想到會是這樣，完全混亂了，真不知道該作何感想，我覺得游泳協會應該採取一些行動。」

不少人不滿Thomas參與女子組賽事。（網上圖片）

加拿大雜誌《Western Standard》指出，Lia Thomas將自己的睪酮素濃度降到女性標準才去參賽，但睪酮素並非生理男性唯一的優勢。NCAA協會規定，任何跨性別運動員，性別改變為女性只要完成一年的睪酮抑制治療，就可以參與女子競賽。

一名高中教練留言表示這個狀況太瘋狂，已失去常識。（截圖）

不少網民也直言未能接受，「我的跨性別擊敗你的跨性別」、「這真的太有趣」、「這是2022的標題，難受」。

有一名高中排球教練更直言太瘋狂，「我做了35年高中排球教練，如果發生類似事情，我一定會辭職，我們現在已經在『要麼公平要麼被迫害』的理念中失去了常識」。