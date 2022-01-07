體育熱話｜「偷食飛魚」妻復出劍指巴黎奧運　誓要活得比你好

日本游泳名將瀨戶大也在2020年被揭發背妻「偷食」，前跳水運動員妻子馬淵優佳選擇原諒，未知是否心有不甘抱住「要活得比你好」心態，近日除了客串拍劇外，亦宣布復出並劍指2024巴黎奧運。
2019世錦賽勇奪兩金的瀨戶大也，與前跳水華裔選手太太馬淵優佳結婚5年兼育有一女。他在2020年被爆出「偷食」，捲入桃色醜聞被日本泳聯禁止比賽一年。去年東京奧運，被視為日本金牌希望的他表現不佳兼零收獲，未能成功翻身。
那邊廂，26歲的馬淵優佳卻成為日本傳媒新寵，不只在東京奧運期間擔任跳水評述員，長相甜美的她在去年更參與了日劇拍攝，雖然戲份不多，但亦吸引了觀眾注意問：「這美女是誰？」。
在嘗試在幕前發展後，馬淵優佳選擇了重返賽場，她指去年東京奧運點燃了她心中對跳水的那團火：「看到後輩的努力和選手們的表現，我覺得自己還可以做得更好，我覺得我還有未完成的事情。」
馬淵優佳曾在2009年香港舉行的東亞運動會奪得銀牌，2年後，僅是高中二年級的她以選拔賽冠軍之姿，入選了日本世錦賽代表名單。不過，她在22歲、運動員仍是當打之齡時選擇退役，嫁給里約奧運400米混合泳銅牌瀨戶大也。
她當時曾說：「雖然我也想踏上奧運賽場，僅我更願意站在大也的身後，他的出場就是我的出場。」
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可惜，馬淵優佳的童話婚姻幻滅，瀨戶大也被揭發偷食，她也不再是那個只願意站在大也身後的馬淵優佳，而是為自己而戰。
馬淵優佳在去年10月重投訓練，苦練兩個月後，她在石川縣的中田周三盃上取得第4名，她坦言對現階段的狀態不滿意，「沒有肌肉力量，這還不是運動員的身體。」
被問到心中目標，她坦言想登上巴黎奧運舞台，「不過首先要達到在世界賽場戰鬥的水平，要比以前現役時代提高動作難度，我想一步一步前進。」
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