祖高域飛抵杜拜後去向未明　到美國比賽或再遇類似困境｜網球

祖高域乘搭的阿聯酋航空客機，已經在當地時間周一凌晨抵達杜拜，但《美聯社》的記者未見這位剛被澳洲驅逐出境的球手步出機場客運大樓，未知他的去向。英國《BBC》分析，祖高域若果下一站前往美國比賽的話，恐有阻滯，但參加歐洲的比賽相信沒大問題，包括5月舉行的法網。



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經過13個多小時，祖高域的航班由墨爾本飛抵杜拜國際機場。《美聯社》記者表示，在航班抵達個多小時後，同機的乘客已經提取行李出閘，但仍未見祖高域離開機場客運大樓，未知這位網球男單「一哥」的去向。杜拜沒有強制入境入士打針，只要上機前有陰性檢驗證明便可。

祖高域的澳洲簽證風波，隨他離境後告一段落。（Getty Images）

祖高域未能入境澳洲參與澳網，令人懷疑這名沒有接種新冠疫苗的球星，未來會否再因這個原因缺席各項大賽。英國《BBC》表示，部分國家的政府強制入境入士打疫苗，但亦有部分沒有規限，只要沒有接種疫苗的人士持陰性檢測結果加上隔離，都可以入境。

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英國《BBC》分析，以往祖高域打完澳網後會稍作休息，跟住在3月飛到美國參加印第安韋爾斯賽及邁阿密賽。根據美國出入境部門的指引，所有乘搭航班入境的外籍遊客，必須完成接種疫苗，並且要在登機前往美國前，提供有效的接種證明；此限制有例外，除非該人士持有醫學證據證明不適接種疫苗，或者該人士的入境符合國家利益。

祖高域兩度遭澳洲當局取消簽證，儘管第一次上訴得直，但第二次判敗訴，無奈離開澳洲。（美聯社）

往常在美國打完硬地比賽後，祖高域會到歐洲參加泥地賽季，包括5月的法網。文章指，未接種疫苗的旅客都可以入境意大利、西班牙及法國，但他們要通過檢測及接受隔離。

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祖高域參加法網的機會仍樂觀，儘管法國總統馬克龍講過，要讓國內未打針的人生活變得不方便，但似乎不包括外國體育明星。英媒今月初報道，需要到法國參加比賽的英格蘭欖球隊及英超球會車路士都獲「開綠燈」，其中車路士在3月要踢歐聯16強作客里爾。英格蘭欖球隊中的成員Henry Slade表明沒有打疫苗，而據報平均每6位英超球員當中，都有1人沒有打針。

拒打疫苗，會否成為祖高域保住「一哥」席位的最大障礙？（資料圖片/美聯社）

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對於半年後的溫網，英國《BBC》的分析認為此刻言之尚早，但以現時的防疫政策，相信祖高域可以入境。現有政策指，沒有接種疫苗的人要進入英格蘭需要持陰性檢測結果，入境後接受10日隔離，跟住在入境後第2日及第8日再接受檢測。英國首相約翰遜回應會否批准祖高域入境參加溫網時，他說：「澳洲當局作出了自己的決定很重要。關於祖高域的事，我只想說，我相信接種疫苗，我認為這是一件好事，值得樂於去做。」

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對於祖高域未來能否再參加澳網，理論上被當局取消簽證驅逐離境的人士，未來3年都不能踏足澳洲。若果沒有特別情況，祖高域相信要到37歲才能再戰澳網。

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祖高域：澳網9次﹑法網2次、溫網6次﹑美網3次

拿度：澳網1次、法網13次、溫網2次、美網4次

費達拿：澳網6次、法網1次、溫網8次、美網5次



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