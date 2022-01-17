祖高域杜拜轉機回塞爾維亞　澳洲總理透露或縮短3年禁令｜網球

《美聯社》記者影到，祖高域今日登上由杜拜前往家鄉塞爾維亞首都貝爾格萊德的航班。

若果疫情受控，說不定這位男單世界排名第1的網球選手，有望在明年再戰澳網。儘管他剛被澳洲當局取消簽證並遭驅逐離境，按例未來3年不得再入境澳洲，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日表示，可以在適當的情況下縮短禁令。



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34歲的祖高域當地時間今晨從墨爾本抵達杜拜，他沒有提取行李離開機場，直接轉機回塞爾維亞。《美聯社》記者影到祖高域登上前往貝爾格萊德的航班，準備坐上他的座位。

祖高域拒絕接種新冠肺炎疫苗，被澳洲當局取消簽證，遭驅逐離境，未能參加今年的澳網。按例，祖高域未來3年都不得踏足澳洲，但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日在電台訪問中說：「（禁令）確實長3年，但在適當的情況下，有機會讓他們回來，到那個時間就會考慮。」