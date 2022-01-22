入籍兵艾克森缺席未來兩仗外圍賽　回巴西後感染新冠肺炎｜國足

國足即將在月底出戰世界盃外圍賽亞洲區12強賽作客日本，已飛返巴西家鄉的入籍兵艾克森，將不會歸隊。他昨晚透過微博證實，並解釋自己在聖誕節後染上新冠肺炎，很遺憾無法與國足作客日本。
32歲的艾克森昨晚發微博，公布這個消息，他寫：「謝謝大家的關心。聖誕節後確實感染了新冠病毒，這次很遺憾沒法前往日本和國家隊一起征戰了。」
「現在我也在積極訓練中，調整好自己的狀態，期望儘快回到國家隊，再次穿上國家隊戰袍。感謝廣大球迷對我的關心和支持！」
國足在1月27日將作客日本，到年初一就要作客越南。
司職前鋒的艾克森去年底與中超的廣州隊約滿，12月中攜家人飛返家鄉巴西，暫未找到新東家。
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