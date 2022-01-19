41歲鄭智勢相隔3年重披國足戰衣　有望打破紀錄　內媒：令人心酸

即將拍攝個人照，鄭智獲「特別安排」，分別身穿教練及球員服影相，代表這位前國足隊長有望重披紅色戰衣。
有內地傳媒指，41歲的鄭智至今仍是國足最佳防中，情況令人心酸。
國足將於1月27日及2月1日的世界盃亞洲區外圍賽第三圈，先後作客日本及越南，新主帥李霄鵬早前公布首份52人球員名單，還選了15位助教，包括肇俊哲、孫繼海、鄭智及邵佳一等前國腳，星光熠熠。
其中已41歲的前國足隊長鄭智，今季身兼中超廣州隊球員及教練，這次雖以教練團身份獲徵召，國足為他拍個人照時卻影了兩輯相——他分別身穿代表教練的黑色運動服，及代表球員的紅色運動服拍照，成為隊內唯一一人得到此「特殊安排」。
內地傳媒推斷，這意味接下來世盃外，鄭智極有可能以教練兼球員的身份出戰。皆因李霄鵬今次雖徵召了5名入籍兵，但艾克森、阿蘭、洛國富已返巴西，費南多則有傷，蔣光太在中超完季後便飛往阿聯酋度假，全部人至今沒有歸隊跡象。
在入籍兵缺陣下，李霄鵬唯有重用本土球員，而鄭智雖年紀較大，但今屆中超仍有11次上陣紀錄，除了能跟上比賽節奏，也保持一定狀態及體能，甚至曾交出助攻。
內媒指出，「目前國足後腰（防中）位置確實沒有比鄭智更好的球員」，但又稱鄭智已41歲，還要充當國足「水泡」，「讓人既欣慰又心酸，就當是為他舉行的告別賽」。
而假若鄭智最終真的在世盃外上陣，將是他自2019年1月、相隔3年後重披國足戰袍，並會打破國足在世盃外中最年長出場球員的紀錄。
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