戴偉浚可代表國足戰世界盃外圍賽　內媒讚「青春力量、值得期待」

在香港出生、於英國長大的戴偉浚日前取得中國護照，並獲國際足協確認取得代表國足的資格，有望隨隊出戰稍後舉行的世界盃亞洲區外圍賽。



在香港出生的中超深圳隊球員戴偉浚本擁有港、英雙護照，3年前他曾自稱受傷而拒絕香港隊徵召，及後被發現參與中國奧運代表隊集訓。

自此戴偉浚一直為「轉籍」努力，日前終有成果，據內地傳媒報導，國際足協在今月11日已發郵件，確認戴偉浚符合代表中國國家隊出場的資格。

戴偉浚首度入圍國足集訓名單，並已獲確認可代表球隊上陣。（微博）

內媒同時引述消息，戴偉浚將入選國足稍後於世界盃亞洲區外圍賽第三圈鬥日本及越南的29人大軍名單，跟武磊、張琳芃、入籍兵如阿蘭及蔣光太等做隊友。然而消息指，國足前鋒艾克森在巴西確診新冠肺炎，將無緣隨隊到日本。

戴偉浚在上季中超共上陣19次，交出3入球兩助攻，有內媒評論指，國足缺乏防中人選，「希望看到這樣的青春力量」、「張稀哲該讓位了」；又稱「戴偉浚年輕，從發展角度看，假以時日可以值得期待。」

戴偉浚有望在世盃外鬥日本時上陣。（騰訊體育微博）

內地網民普遍也歡迎戴偉浚「加盟」國足，有指反正國足出線機會渺茫，可嘗試派戴偉浚上陣「磨練」。

有球迷又讚他是「未來10年國足的主力中場」，希望中國足協能好好「珍惜」，「有好苗子要好好用，別給整廢了」、「這是目前國足所得到的最好消息，但願那些國足老油子們別再孤立歸化一樣孤立戴偉浚」。

不過，亦有人笑言，「恭喜戴偉浚有幸進入國家隊享受失敗的榮耀。」