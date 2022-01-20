足球熱話｜重賞之下必有勇夫　為再挫越南傳國足開天價獎金

世界盃外圍賽下周戰火重燃，中國足球隊雖出線機會渺茫，仍不放棄。其中農曆大年初一將鬥越南，國足為了爭勝，越南傳媒透露中國足協開出「恐怖的」贏波獎金。



世界盃亞洲區外圍賽12強賽，位處B組的中國隊6戰僅得1勝2和3負，以5分暫列尾二，唯一勝仗就是擊敗越南，但過程並不輕鬆，國足戰至補時階段才由武磊絕殺以3：2奠勝。

國足勝在有武磊 梅開二度絕殺救世 李鐵：有運氣

中國隊首循環對越南3個入球也與武磊有關。（資料圖片／Getty Images）

國足與越南的關係微妙，全因名將范志毅當年的一句，「再這樣下去連越南都輸了」，有意無意令越南成為「不可輸」的對手。

國足今輪賽程，將先後鬥日本及越南，對越南一仗就在農曆大年初一。除了戰績，亦關乎面子，越南傳媒《Bao Giao Thong》傳出中國足協再度以銀彈攻勢吸引眾將，獎金更是令人驚訝的600萬人民幣，折合近220億越南盾，看到這數字，難怪越南傳媒感到嘩然。

重賞之下，必有勇夫。倘若消息屬實，中國足協也不是首次以獎金激勵球員。早在40強賽，只要4戰全勝，就可穩袋中國足協準備的1200萬人民幣獎金，結果全勝兼獎金全取。

國足挫敘利亞4連勝晉級 12強賽名單全部出爐

中國足協曾在40強賽動用銀彈攻勢，結果國足將士用命順利出線。（資料圖片／Getty Images）

英超第23輪直播賽程：

英超第23輪直播賽程（01美術製圖）

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