行山｜曾淑雅約埋黃嘉雯上雞公嶺　有兩點值得注意只宜秋冬成行

曾淑雅（Jumbo）及黃嘉雯（Carmaney）在2022年相約去行山，日前行了元朗的雞公嶺。雖然曾淑雅行山經驗豐富，但她表示這條路線上落多，又沒有樹蔭，就算近日天氣清涼，都行到爆汗。黃嘉雯亦表示「奪命山坡」上完一個又一個，天氣清涼才適合行雞公嶺，否則很易中暑。



曾淑雅在社交網站分享了在1月2日到雞公嶺的行山旅程，她約了黃嘉雯及朋友由元朗逢吉鄉起步，先上雞公山，之後沿山脊上上落落。行了兩個多小時，她們終於登上高585米的雞公嶺主峰羅天頂，接着經龍潭山，到上水的蕉徑落山，全程約7公里，她們總共行了5小時。

【曾淑雅在Instagram分享行雞公嶺的照片】

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曾淑雅提到行雞公嶺有兩點值得注意，分別是體能需求高以及全程曝曬。她寫：「路途上需要重複跨過多個山頭，不斷的走上走落，在全無遮蔭的路徑行走！而碎石路也佔了一段路程所以體力消耗需求也蠻大的！現在天氣清涼我也爆汗了！」她補充這是長途路線，但風景滿分，每個山頭的景色都不同。

【黃嘉雯在Instagram分享行雞公嶺的照片】

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與曾淑雅同行的有2019年港姐冠軍黃嘉雯，她表示雞公嶺是「8級難度」，想不到自己可以完成挑戰，「絕對要畀個叻叻自己」。她寫：「全程沒有遮蔭，所以真係天氣凍先好去行，如果唔係會中暑死。建議由元朗逢吉鄉出發會比較輕鬆少少，終點會係上水。因為嗰度個個奪命山坡真係過完個山頂不停又有下一個山頂，最後個段落斜就真係最攞命！不過總結，風光明媚，非常值得挑戰！」