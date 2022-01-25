前槍手艾迪巴約撐奧巴美揚　炮轟阿仙奴小器：從不原諒球員︱英超

阿仙奴射手奧巴美揚由隊中王牌淪為透明人，的去向備受關注，同樣來自非洲的前槍手艾迪巴約表示自己「感同身受」，炮轟兵工廠從不原諒球員。
阿仙奴前鋒奧巴美揚早前因紀律問題被球會雪藏，自去年12月6日未曾上陣，更遭褫奪隊長一職。他之後隨加蓬國家隊參戰非洲國家盃，又被揭疑似因夜蒲而感染新冠肺炎。
最終加蓬指奧巴美揚「心臟異常」，讓他退隊回倫敦接受詳細檢查，雖情況並無大礙，但「廠長」阿迪達拒絕承諾讓他重返正選行列。
曾效力阿仙奴的多哥射手艾迪巴約最近受訪，就事件發表意見。此子當年在爭議聲中轉投曼城，離隊後「反轉豬肚」炮轟廠迷、揚言前領隊雲加是「偽君子」，倒戈入球後更狂奔大半場到阿仙奴球迷面前剷草慶祝。
他形容自己對奧巴美揚的遭遇「感同身受」，批評阿仙奴不會原諒球員。「這就是阿仙奴對待球員的方式，他們永遠不懂得原諒別人。我不認為他能再成為主力，因為我經歷過同樣的事，否則我會很驚訝。」
有指阿仙奴在冬季轉會窗收到不少對奧巴美揚的開價，亦有意賣走這名前鋒，艾迪巴約相信對方在阿仙奴已沒有未來可言，但仍送上祝福，「他是個偉大的球員，也是來自非洲的『兄弟』，我們都希望他回勇，我有傳短訊給他，祝他好運。」
"That's Arsenal for you, they never know how to forgive."— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 24, 2022
Former Arsenal striker Emmanuel Adebayor has his say on Pierre-Emerick Aubameyang's future and believes it is not the player with the issue, but the club. pic.twitter.com/rTIkkffn7h
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