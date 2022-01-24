英超︱阿仙奴被指濫用規則　賽會擬改例　申請改期須符合新條件

英超賽會有意修改球會於疫情下申請賽事延期的規例，令阿仙奴因1名球員確診而使比賽押後的情況不會再發生。
在新冠肺炎疫情下，英超球會若可上陣球員人數少於14人（包括1名守門員），即可向賽會申請賽事延期，這條例已導致22場英超押後。
早前利物浦被指借助「假陽性」個案令比賽延期，阿仙奴在只得1名球員確診下，對熱刺的北倫敦打吡戰亦獲批改期，結果引發爭議，認為有球隊濫用規則，以減少陣中主力離隊踢非洲國家盃而帶來的影響。
英國《每日郵報》引述消息，指英超正擬定修改規例，要求球隊至少有4名球員確診，才可申請延遲比賽。值得一提，這只是申請的最低要求，而非自動令比賽改期。據指，新例已得到18間球會支持，最快於下輪聯賽生效。
不過，若英超賽會在季中更改規例，有機會被英超球會以比賽不公平、不一致為由控告，或引致巨額賠償。因此，有指英超希望新例以「指引」的方式生效，而非改動正式條例，同時避免需要14間球會投票同意方可落實的「門檻」。
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