英超｜利物浦憑爭議12碼奠勝　韋拉賽後怒轟判決：幼稚

英超有VAR的地方，就有爭議。利物浦作客水晶宮一仗，末段由迪亞高祖達博得12碼，法賓奴攻入12碼奠勝。這個判決當然惹起爭議，水晶宮主帥韋拉賽後炮轟球證及VAR「幼稚」。



利物浦今輪英超作客水晶宮，雖然上半場憑雲迪積克及張伯倫各建一功，但主隊換邊後全力反撲，艾度亞迪早段追成較接近紀錄，水晶宮氣勢凌厲，利物浦防線風聲鶴唳，幸好艾利臣屢救險球，力保領先。

水晶宮錯失扳平的良機，迪亞高祖達末段與主隊門將古亞達相撞，VAR介入認為有犯規之嫌，球證到場邊翻看慢鏡後判罰12碼，法賓奴主射中鵠，奠定3：1的勝局，收窄與榜首曼城的差距。

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利物浦這個12碼再度引來爭議，古亞達出迎時已「收掣」，加上祖達衝前，二人相撞難免，球證依然認為這名水晶宮門將犯規。水晶宮主帥韋拉當然不滿，事關他認為球證的判決抹殺他們追平的機會，賽後直指祖達聰明，「他（祖達）的做法十分聰明，因為當時他無論如何不能取回皮球，便撞向古亞達。」

韋拉怒火中燒，直斥球證及VAR的判決是愚蠢，「球證幼稚，VAR都幼稚，我不論從任何角度翻查這事件，根本沒有可能判罰12碼，二人的接觸無關痛癢，我們因為球證及VAR一個錯誤判斷，斷送我們追平的希望。」

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