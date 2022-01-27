體壇熱話｜中國彈網名將拍片撐冬奧　「轉運」不成被網民恥笑

北京冬季奧運會將近，加上適逢農曆新年，中國彈網名將董棟以新穎方式祝願大家「轉運」，並表示支持冬奧運動員。可是一番好意並不獲內地網民支持，更引來尷尬留言，調侃其發福：「腹肌快歸一了。」



過去四屆奧運男子彈網共奪一金、兩銀、一銅的董棟，在微博上載自己的花式「轉運」方法，「挑戰全網最高難度，新年轉運連招，有沒有人想來試試，轉出新年好運，一起為中國冰雪健兒加油。」影片中，董棟在彈網上彈起自轉數次，畫面上也寫住：「我彈、我再彈，我還能轉，我團成球，我轉轉轉。」

董棟曾在東京奧運奪銀。（Getty Images）

但這一番好意，中國網民看來並不買賬，留言調侃這位彈網獎牌選手，「棟哥，腹肌都快要九九歸一了。」、「哥你胖了，臉都圓了。」、「肉嘟嘟多可愛」。更有網民表示事實不要說出來。

可見腹肌稍有變形。（微博）

中國彈網名將董棟微博發布影片。（微博）

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