行山｜大枕蓋鹿湖郊遊徑周日山火　鄰近新年熱門賞吊鐘花勝地

每逢農曆新年，就是吊鐘花盛開的季節，不少行山人士會到西貢大枕蓋及鹿湖郊遊徑賞花。不過，這個賞花勝地附近在星期日發生山火。



有山友昨日在網上群組表示，西貢鹿湖郊遊徑發生山火，路不通行，燒到路邊，令他上不到山看吊鐘花。消防處回覆查詢時證實，周日下午該處發生山火，約花兩小時撲熄，無人受傷。

消防處表示，星期日下午3時28分接報，在鹿湖郊遊徑標距柱C5309附近發生山火，亦有身在大枕蓋的行山人士見到山火報警。消防處出動一架消防車共6名消防員上山撲救，於下午5時23分救熄山火收隊，沒有行山人士受傷。

此外，消防處在下午3時34分還接報，在鹿湖郊遊徑標距柱C5306附近有山火，但消防員到場後未有發現，處方相信是行山人士善意虛報，應該所指是同一宗山火。

大枕蓋高408米，是賞吊鐘花的勝地，吊鐘花主要集中在鹿湖郊遊徑路口沿北坡上大枕蓋的山路兩旁。去年底，賞芒草勝地大東山亦曾經發生山火。

西貢行山路線｜牛湖墩冷門人少 上大枕蓋看吊鐘花人山人

▼去年大枕蓋上的賞花盛況▼

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吊鐘花是本地原生植物，屬杜鵑花科，花期在每年1月至3月。吊鐘花曾經是香港受歡迎的年花，因為它正值新春期間開花。不過，早年市民及商人大肆採摘，吊鐘花數量大減，令政府立例禁採禁售。現時香港法例第96章《林區及郊區條例》的附屬法例《林務規例》訂明，任何人無合法辯解，不得售賣、要約售賣、管有、保管或控制吊鐘花及其任何部分。因此，請大家賞花期間眼看手勿動，採摘吊鐘花不但是自私的破壞行為，而且觸犯法例。此外，請遊人留在原有山徑賞花，不要自行踩出新路。