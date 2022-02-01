奧巴美揚大幅減薪投奔巴塞　阿仙奴免費放人促成交易｜足球轉會

阿仙奴隊長似乎跟巴塞隆拿有不解之緣！英國《BBC》報道，阿仙奴前鋒奧巴美揚即將免費轉會巴塞隆拿。為了促成這宗轉會，32歲的奧巴美揚不惜大幅減薪。



報道指奧巴美揚國腳已經飛到西班牙，並在周一晚簽約，接受體測，有待球會宣布。這宗交易一度懷疑「流產」，因為奧巴美揚在阿仙奴的人工頗高，巴塞無法維持他的現在待遇。

巴塞向奧巴美揚表明，下半季只能支付他200萬歐元薪金，而奧巴美揚願意接受大減薪，他在阿仙奴原本可獲900萬歐元。雖然奧巴美揚與阿仙奴合約到2023年才屆滿，但阿仙奴願意免費放人，節省巨額人工開支。

此外，巴塞簽奧巴美揚與是否放到奧士文尼迪比利沒有關係，但如果成功清走迪比利的話，他們可以向奧巴美揚提供到較高的薪水。

奧巴美揚是前阿仙奴隊長，2018年以5600萬鎊從多蒙特來投，163場兵工廠上陣攻入92球，在18/19球季獲得英超金靴。不過，他在去年12月因紀律問題遭領隊阿迪達打入「冷宮」，並被褫奪隊長臂章。

阿仙奴隊長似乎跟巴塞很有緣分，亨利、法比加斯及華美倫離開阿仙奴後也去踢巴塞，如今輪到奧巴美揚。