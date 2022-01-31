足球轉會｜艾歷臣足球生涯再起步　回歸英超投賓福特至季尾

丹麥球星基斯甸艾歷臣曾在足球場上暈倒，幸好死過翻生，但他沒有放棄足球，不斷尋找「新東家」。英超球會賓福特今日（31日）宣布，簽入這名丹麥中場直至季尾，主帥湯馬士法蘭克與艾歷臣再度合作。
基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）上去歐洲國家盃差點魂斷球場，幸好大步檻過，這名29歲的丹麥球星未有放過重返綠茵場的機會，近期努力跟操，終於有回報，英超球會賓福特宣布與他簽約半季，再度回歸英超賽場。
艾歷臣早前接受訪問時，坦言以年底的卡塔爾世界盃作目標，如今加盟賓福特，是踏出重返國家隊的第一步。
英超球迷對艾歷臣不會陌生，這名丹麥中場曾效力熱刺6個半球季，賓福特領隊湯馬士法蘭克（Thomas Frank）表示球隊難得簽入這名世界級中場，而二人原來在十多年前曾經合作，當時法蘭克擔任丹麥U16的教練，「我十分期待與艾歷臣再度合作，當時基斯甸只得16歲，其後成為英超其中一名最出色的中場。」
艾歷臣的能力無庸置疑，法蘭克盛讚他的傳送能力，不論在死球﹑角球或普通傳送也有極大的威脅，但坦言他需要時間，期待他重拾比賽狀態的一天。
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