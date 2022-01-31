足球轉會︱利物浦搶贏波圖快翼　全因熱刺只顧講價？另一輸家更傷

利物浦落實簽入波圖翼鋒路爾斯戴亞斯（Luis Díaz），成功搶贏英超對手曼聯和熱刺。消息指，熱刺對紅軍得到目標人物最為震驚，他們早前才以接近價錢，遭波圖拒絕，不料談判過程中，戴亞斯竟已投向別軍懷抱。



路爾斯戴亞斯身在阿根廷與利物浦簽約。（Twitter）

路爾斯戴亞斯據悉以4000萬歐元轉會費從葡萄牙班霸波圖轉投利物浦，另加2000萬歐元浮動條款，簽約至2027年。這宗轉會由利物浦「神刁俠」米高愛華士的副手兼繼任人獲特（Julian Ward）主理，跟近年球會多宗交易一樣，事前沒有露出半點風聲，到消息傳出時，交易已接近完成階段。

現年25歲的路爾斯戴亞斯，2019年離開家鄉哥倫比亞，到葡萄牙加盟波圖後，每年均有大幅度進步，表現日漸耀眼，過去一、兩季成為各大豪門獵物，惟波圖一直對他的叫價企硬，加上合約中含8000萬歐元巨額違約金條款，利物浦在內一眾強隊只好耐心等待。

J洛迪古斯跟波圖合約談不攏，間接令愛華頓買不成戴亞斯。（資料圖片／Getty Images）

愛華頓如何失落戴亞斯？

去年夏天，與戴亞斯走得最近的英超球會，其實是愛華頓。他們視此子為夏季轉會窗主要收購目標，希望以手中王牌——J洛迪古斯（James Rodriguez）為交易籌碼，一心以為再加約2400萬歐元（約2000萬英鎊）便可換得心頭好。

難得波圖竟然願意嘗試去傾，可是J洛迪古斯未能與波圖達成合約協議，令交易告吹。當時愛華頓領隊賓尼迪斯堅持賣走這位哥倫比亞巨星，J洛迪古斯最終加盟卡塔爾球隊艾雷恩，而當時要重新為戴亞斯與波圖商討已經太遲。就是這樣，愛華頓錯過了他。

熱刺會長利維正跟波圖討價還價，不料被利物浦「截糊」。（資料圖片／Getty Images）

熱刺如何失落戴亞斯？

今季展開戴亞斯表現再上層樓，在球會和國家隊34次上陣攻入17球，身價持續水漲船高。歐聯分組賽波圖正好與利物浦同組，即使主客兩戰紅軍均獲勝，但戴亞斯的演出讓高普與利物浦高層均留下深刻印象，令球隊下定心意一定要搶入他。

適逢波圖陷入嚴重財困，戴亞斯的報價「有商量」，冬季轉會窗一開，與各大球隊談判展開。英國《電訊報》報道，熱刺對利物浦獲得戴亞斯感震驚，會長利維既嬲且怒，因為本月較早時間，他們才被指出價4500萬歐元（約3760英鎊）收購遭到波圖拒絕。

熱刺希望這宗交易在轉會費結構上尋求突破，據報波圖已同意他們提出的6000萬歐元報價，當中包含部分「難望達成的附帶條款」。正當利維和熱刺在轉會費和交易細節上與波圖討價還價之際，未為意利物浦已經出手，提出與熱刺看齊的銀碼，更暗渡陳倉派員到阿根廷，與正預備為哥倫比亞國家隊出戰世界盃外圍賽的戴亞斯直接洽談。消息指，戴亞斯通過Facetime與高普面談，雙方傾得十分投契，讓他決心加盟利物浦。就是這樣，熱刺也錯過了他。

利物浦有個獨有優勢

高普得到戴亞斯後表示，「我超級開心，路爾斯是個我們相信可以令我們現在和未來都變得更好的球員。美妙的轉會交易。」

雖然愛華頓與熱刺錯失良將，看似慘情，但實際上利物浦本身可能已較兩會掌握更多資訊，幫助他們成功搶贏戴亞斯。去年夏天，波圖決定買斷利物浦借將馬高古積（Marko Grujic），轉會費1300萬歐元。然而這費用一直拖延多時，利物浦身為「債主」，自然較其他球會清楚波圖有多窮，就算出手較其他球會遲，有欠款單據在手，波圖即時失去底氣，只好無奈放人，順便將這單欠款一筆勾消。

路爾斯戴亞斯可出任中前場多個不同位置，他為右腳球員，慣常在球隊左路出戰，位置上與文尼最接近。他在波圖幾乎專責整條左路邊線，通常踢左翼或左中場，也可踢前鋒或其他多個不同位置。利物浦前線三叉戟沙拿、文尼和法明奴的合約全部在2023年到期，續約均未有消息，3人均已經或即將步入30歲，戴亞斯正好是個完美接班人選。

利物浦已公布，路爾斯戴亞斯將會穿上23號球衣。值得留意的是，現時球員每季可註冊兩支球隊出戰歐洲賽，因此他是可以立即為利物浦在歐聯賽事中上陣的。