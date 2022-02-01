英超轉會｜連格死線前出走曼聯失敗　甸恩軒達臣求去再被阻

送牛迎虎，曼聯這個轉會「年宵」攤位有不少「貨品」等待出售，其中連格必定是搶手貨，即使面對韋斯咸及紐卡素的報價，但曼聯方面再度拒絕讓他離隊，餘下半季將留在曼聯。



送牛迎虎，曼聯這個轉會「年宵」攤位有不少「貨品」等待出售，其中上陣機會不多的連格（Jesse Lingard）必定是搶手貨之一，這名29歲的英格蘭翼鋒已向曼聯方面表達訴求，希望再一次離開球隊，尋找更多上陣機會。

根據體育媒體《The Athletic》的消息，紐卡素及韋斯咸亦對連格有意思，而看守領隊蘭歷克亦「開綠燈」，可惜臨門一腳遇上阻滯，紅魔鬼最終決定留住「連美斯」。

即使有紐卡素及韋斯咸的報價，曼聯最終也留住連格。（資料圖片／Getty Images）

格連活特涉嫌強姦及毆打女朋友被捕，算得上是殺曼聯一個措手不及，為確保有足夠兵源，故此曼聯方面決定不讓連格離隊，認為他在餘下球季或有作用。理想歸理想，由有望離隊到被迫留隊，《天空體育》透露連格難掩失望，原來他已做好離隊的心理準備。

連格以為有望離開曼聯，原來又是空歡喜一場。（資料圖片／Getty Images）

被迫留隊的，又豈止連格一人，曼聯副選門將甸恩軒達臣（Dean Henderson）連番求去，但蘭歷克以「球隊需要有3名門將」為由，把這名24歲英軍門將留在球隊。力爭護級的屈福特向曼聯開價，希望借用軒達臣，不過曼聯方面再度回絕。

甸恩軒達臣亦是受害者之一，據報曼聯拒絕屈福特的開價。（資料圖片／Getty Images）

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