英超轉會｜愛華頓真正死線鬥士　林柏特上任連簽兩大將

撰文：趙子晉
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愛華頓必定是英超「死線鬥士」的代表人物，周一（31日）晚上才宣布林柏特接任領隊一職，當時距離「閂窗」不足12小時，「拖肥糖」加緊腳步，先從曼聯借來雲迪碧克，其後更宣布成功羅致熱刺的迪利阿里，愛華頓中場線戰力突然增加不少。

愛華頓宣布林柏特（Frank Lampard）成為新一任領隊後，「拖肥糖」猶如啟動了加速器，快馬加鞭為新帥添兵。

林柏特上任愛華頓主帥簽約兩年半　雲迪碧克料借用加盟

林柏特拿起「拖肥」球衣。（愛華頓instagram）

被曼聯投閒置散的雲迪碧克（Donny van de Beek），今季僅在聯賽上陣68分鐘，終於等到出走的機會，「拖肥糖」宣布借用這名荷蘭中場至季尾，將會披上30號球衣。

⬇⬇⬇⬇⬇⬇林柏特新官上任首天督操⬇⬇⬇⬇⬇⬇

縱然雲迪碧克上陣機會不多，但當他上場便會付出百分百的努力，這名24歲的荷蘭中場加盟愛華頓，就是要在英超賽場證明自己，「我希望表現自己的能力，尤其在愛華頓球迷面前，並協助球隊在聯賽榜拾級而上，隊中擁有不少出色的球員，我十分期待與他們合作。」

對於新主帥林柏特，雲迪碧克表示期望與對方合作，「我曾經與他（林柏特）交過手，他絕對有能力帶領愛華頓進步。我與他見面後，發現大家也有相近的足球理念，加上他也是中場，我希望從他身上學習。」

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雲迪碧克由紅變藍，力爭更多上陣機會。（愛華頓Twitter截圖）

當轉會窗正式關閉後，愛華頓宣布簽入熱刺中場迪利阿里（Dele Alli），免費轉會，合約內有不少條款，倘若逐一完成，據報熱刺可收到4000萬鎊轉會費，雙方簽約兩年半。初來乍到，阿里立即賣口乖，盛讚愛華頓是一支偉大的球會，並表示希望盡早穿上球衣上陣。此外，愛華頓在兩星期前宣布借入阿士東維拉的安華艾加斯。

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