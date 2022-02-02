奧巴美揚轉會巴塞暫時「有實無名」　遺憾未與阿仙奴球迷好好告別

阿仙奴昨日（1日）宣布，與加蓬射手奧巴美揚協議解約，讓他以自由身離隊，並祝福他在美好的未來。



32歲的奧巴美揚在周一已經飛抵西班牙，準備加盟巴塞隆拿。從巴塞昨日的訓練照片中，已經見到奧巴美揚的身影，但巴塞至今尚未正式公布他加盟的消息。巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）表示，希望本周內作官方宣布。

從巴塞周二操練照片見到，奧巴美揚（右二）已經與隊友一起訓練。（Twitter）

奧巴美揚在2018年加盟阿仙奴，曾擔任球隊隊長，為兵工廠上陣163場入92球，但去年底因紀律問題被褫奪隊長臂章，並被打入「冷宮」。巴塞受薪酬上限影響，無法向奧巴美揚開出高薪，但奧巴美揚願意大減薪來投。

奧巴美揚透過Instagram向阿仙奴球迷道別，對於未能在球場上說再見感到可惜。他寫：「在過去4年，多謝你們，令我及家人覺得倫敦就像家一樣。我們一起經歷過高山及低谷，你們的支持一直對我十分重要。能夠有機會爭奪冠軍，而且有幸成為這間球會的隊長，這是我一生永遠不會忘記的。」

「我一直保持百分百的專注及投入，為球會竭盡所能，所以離開時未能真正告別令我感到傷心，但這就是足球。很遺憾地，在過去幾周未能有機會幫助隊友，但我沒有介懷的，我對這間球會只有尊重，祝福隊友及球迷，未來取得成功。」