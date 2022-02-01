冬季轉會窗總結︱一文盡睇什麼隊買入什麼人　英超誰是大贏家？

今個冬季轉會窗，照例傳聞極多，實際交投量也不少。單以英超計，已花費2.95億英鎊，為英超史上第二最高消費額一次冬窗，僅在煞科日當天，已有12宗英超轉會，與去年冬窗英超球會只花7000萬英鎊形成強烈對比。

英超球隊臨煞科特別旺場，愛華頓正式宣布林柏特掌帥，隨即借入雲迪碧克，買入迪利亞里，對比謝拉特領軍的阿士東維拉，借入古天奴、張伯斯，買入迪治尼，「英軍雙特」英超再起風雲，不過花得最多錢的，當然是最新一隊億萬大軍紐卡素。



英超球隊買入什麼人？先由煞科日最忙碌的愛華頓開始……

林柏特將會帶領愛華頓。（Twitter）

愛華頓

買入：

主帥／林柏特（自由身）

中場／迪利阿里（熱刺／4000萬英鎊）

中場／雲迪碧克（曼聯／借用）

翼鋒／艾加斯（阿士東維拉／借用）

左閘／邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko）（基輔戴拿模／1800萬英鎊）

右閘／尼敦柏特臣（Nathan Patterson）（格拉斯哥流浪／1600萬英鎊）

賣出：

左閘／迪治尼（阿士東維拉／2500萬英鎊）

點圖睇：愛華頓冬窗買入什麼人？

+ 1

阿士東維拉意外成為古天奴下一站，全因謝拉特。（Twitter）

阿士東維拉

買入：

中場／古天奴（巴塞隆拿／借用，附買斷條款）

左閘／迪治尼（愛華頓／2500萬英鎊）

中堅／張伯斯（阿仙奴／免費）

門將／羅賓奧臣（羅馬／借用）

賣出：

翼鋒／艾加斯（愛華頓／借用）

點圖睇：維拉冬窗買入什麼人？

波圖翼鋒路爾斯戴亞斯轉投利物浦。（Getty Images）

利物浦

買入：

翼鋒／路爾斯戴亞斯（波圖／3700萬英鎊，附帶條款最高可增至4900萬英鎊）

賣出：

中堅／尼達利菲臘斯（般尼茅夫／借用）

右閘／尼高威廉斯（富咸／借用）

利物浦只買入路爾斯戴亞斯一人，但最高哥達4900萬英鎊的轉會費，冠絕今個冬季轉會窗。（Twitter）

利物浦相關傳聞多多，最終落實只有一單，也是其中一宗最受注目的交易——紅軍搶贏一眾英超對手，得到豪門獵物波圖翼鋒路爾斯戴亞斯。盛傳會被賣走的奧歷治和南野拓實，暫時留隊，菲臘斯和尼高威廉斯兩個後生仔分別被外借。



另外一宗焦點交易，2020歐洲國家盃為丹麥上陣期間心臟病發的基斯甸艾歷臣，重返英超，這為前熱刺、國際米蘭中場意外選擇了賓福特。

賓福特宣布簽入艾歷臣至今季季尾。（賓福特Twitter截圖）

賓福特

買入：

中場／基斯甸艾歷臣（自由身加盟）

紐卡素一擲近億英鎊，成為今個冬窗最大戶。（Twitter）

紐卡素

買入：

右閘／捷比亞（馬德里體育會／1200萬英鎊）

前鋒／基斯活特（般尼／2500萬英鎊）

中場／般奴甘馬雷斯（里昂／4000萬英鎊)

後衛／丹般恩（白禮頓／1300萬英鎊）

左閘／泰加特（阿士東維拉／借用）

點圖睇：紐卡素冬窗買入什麼人？

熱刺今個轉會窗出多過入，尼當比利外借回成名地里昂。（Twitter）

熱刺

買入：

中場／賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）（祖雲達斯／最高可達2080萬英鎊）

翼鋒／古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）（祖雲達斯／借用）

賣出：

中場／迪利阿里（愛華頓／最高可達4000萬英鎊）

中場／尼當比利（里昂／借用，附買斷條款）

中場／盧斯素（維拉里爾／借用，附買斷條款）

翼鋒／拜恩基爾（華倫西亞／借用）

曼城不動聲息簽入河床前鋒艾華利斯。（Getty Images）

曼城

買入：

前鋒／祖利安艾華利斯（河床／約1400萬英鎊）

賣出：

前鋒／費倫托利斯（巴塞隆拿／4670萬英鎊）

曼聯今個冬季轉會窗罕有未作任何收購，但終於放走了雲迪碧克。（Twitter）

曼聯

紅魔鬼今個冬窗罕有地交投淡靜，如傳聞中未有「課金」支持看守領隊蘭歷克增兵，即使成功借出馬迪爾和雲迪碧克兩員冷板球員，還有連格和甸恩軒達臣想走又走不到。加上格連活特場外惹禍歸隊無期，整體實力未見提升。

買入：

沒有

賣出：

中場／雲迪碧克（愛華頓／借用）

前鋒／馬迪爾（西維爾／借用）

後衛／杜恩斯比（拿玻里／借用）

奧巴美揚在阿仙奴的日子終於走到盡頭。（Getty Images）

阿仙奴

跟曼聯一樣，阿仙奴今個冬窗同樣有出無入。不同的是，他們在奧巴美揚、張伯斯和哥拉辛拿斯三人仍未約滿的情況下，免費讓他們離隊。球迷對此難以理解，不過反正領隊阿迪達不會讓他們落場，站在財政角度，寧願放棄一筆過轉會費，省回每周高昂薪酬止蝕，也不無道理，尤其奧巴美揚周薪達35萬英鎊，半年人工粗略計已達910萬英鎊。他原本跟阿仙奴尚餘18個月合約，人工加起來約2730萬英鎊。

買入：

沒有

賣出：

前鋒／奧巴美揚（巴塞隆拿／免費）

中堅／張伯斯（阿士東維拉／免費）

後衛／哥拉辛拿斯（Sead KOLASINAC）（馬賽／免費）

後衛／柏保路馬尼（Pablo Marí）（烏甸尼斯／借用）

中場／米蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）（羅馬／借用）

車路士今個冬窗幾乎零交投，只有免費放走「出租車」比加。（Twitter）

車路士

比起曼聯和阿仙奴，人腳充足的車路士交投更少。同樣沒有增兵，離隊只有早已被遺忘的「出租車」一員比加（Lewis Baker），此子已經26歲，只曾在一隊上陣2次，獲免費放行到英冠球隊史篤城。

買入：

沒有

賣出：

中場／比加（Lewis Baker）（史篤城／免費）

基斯活特被紐卡素搶去，般尼買入另一中鋒補回。（Getty Images）

般尼

這支小球會向來在轉會市場精打細算，紐卡素高價搶走1.91米的陣中首席射手基斯活特，他們在德甲球隊禾夫斯堡半價找回1.97米的中鋒韋格賀斯回來。

買入：

前鋒／韋格賀斯（Wout Weghorst）（禾夫斯堡／1200萬英鎊）

賣出：

前鋒／基斯活特（紐卡素／2500萬英鎊）

狼隊照舊葡超掃平貨，但就借出「大隻佬」艾達馬查奧爾到巴塞隆拿。（Twitter）

狼隊

買入：

前鋒／黃喜燦（RB萊比錫／1400萬英鎊買斷）

翼鋒／切堅奴（Chiquinho）（艾斯杜尼／300萬英鎊）

中場／川辺駿（草蜢／50萬英鎊，今季再借回草蜢）

前鋒／鄭相彬（水原藍翼／100萬英鎊，今季外借草蜢）

賣出：

艾達馬查奧爾（巴塞隆拿／借用，附買斷條款）