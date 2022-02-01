冬季轉會窗總結︱一文盡睇什麼隊買入什麼人　英超誰是大贏家？

今個冬季轉會窗，照例傳聞極多，實際交投量也不少。單以英超計，已花費2.95億英鎊，為英超史上第二最高消費額一次冬窗，僅在煞科日當天，已有12宗英超轉會，與去年冬窗英超球會只花7000萬英鎊形成強烈對比。
英超球隊臨煞科特別旺場，愛華頓正式宣布林柏特掌帥，隨即借入雲迪碧克，買入迪利亞里，對比謝拉特領軍的阿士東維拉，借入古天奴、張伯斯，買入迪治尼，「英軍雙特」英超再起風雲，不過花得最多錢的，當然是最新一隊億萬大軍紐卡素。
英超球隊買入什麼人？先由煞科日最忙碌的愛華頓開始……
愛華頓
買入：
主帥／林柏特（自由身）
中場／迪利阿里（熱刺／4000萬英鎊）
中場／雲迪碧克（曼聯／借用）
翼鋒／艾加斯（阿士東維拉／借用）
左閘／邁高蘭高（Vitaliy Mykolenko）（基輔戴拿模／1800萬英鎊）
右閘／尼敦柏特臣（Nathan Patterson）（格拉斯哥流浪／1600萬英鎊）
賣出：
左閘／迪治尼（阿士東維拉／2500萬英鎊）
點圖睇：愛華頓冬窗買入什麼人？
阿士東維拉
買入：
中場／古天奴（巴塞隆拿／借用，附買斷條款）
左閘／迪治尼（愛華頓／2500萬英鎊）
中堅／張伯斯（阿仙奴／免費）
門將／羅賓奧臣（羅馬／借用）
賣出：
翼鋒／艾加斯（愛華頓／借用）
點圖睇：維拉冬窗買入什麼人？
利物浦
買入：
翼鋒／路爾斯戴亞斯（波圖／3700萬英鎊，附帶條款最高可增至4900萬英鎊）
賣出：
中堅／尼達利菲臘斯（般尼茅夫／借用）
右閘／尼高威廉斯（富咸／借用）
利物浦相關傳聞多多，最終落實只有一單，也是其中一宗最受注目的交易——紅軍搶贏一眾英超對手，得到豪門獵物波圖翼鋒路爾斯戴亞斯。盛傳會被賣走的奧歷治和南野拓實，暫時留隊，菲臘斯和尼高威廉斯兩個後生仔分別被外借。
另外一宗焦點交易，2020歐洲國家盃為丹麥上陣期間心臟病發的基斯甸艾歷臣，重返英超，這為前熱刺、國際米蘭中場意外選擇了賓福特。
賓福特
買入：
中場／基斯甸艾歷臣（自由身加盟）
紐卡素
買入：
右閘／捷比亞（馬德里體育會／1200萬英鎊）
前鋒／基斯活特（般尼／2500萬英鎊）
中場／般奴甘馬雷斯（里昂／4000萬英鎊)
後衛／丹般恩（白禮頓／1300萬英鎊）
左閘／泰加特（阿士東維拉／借用）
點圖睇：紐卡素冬窗買入什麼人？
熱刺
買入：
中場／賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）（祖雲達斯／最高可達2080萬英鎊）
翼鋒／古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）（祖雲達斯／借用）
賣出：
中場／迪利阿里（愛華頓／最高可達4000萬英鎊）
中場／尼當比利（里昂／借用，附買斷條款）
中場／盧斯素（維拉里爾／借用，附買斷條款）
翼鋒／拜恩基爾（華倫西亞／借用）
曼城
買入：
前鋒／祖利安艾華利斯（河床／約1400萬英鎊）
賣出：
前鋒／費倫托利斯（巴塞隆拿／4670萬英鎊）
曼聯
紅魔鬼今個冬窗罕有地交投淡靜，如傳聞中未有「課金」支持看守領隊蘭歷克增兵，即使成功借出馬迪爾和雲迪碧克兩員冷板球員，還有連格和甸恩軒達臣想走又走不到。加上格連活特場外惹禍歸隊無期，整體實力未見提升。
買入：
沒有
賣出：
中場／雲迪碧克（愛華頓／借用）
前鋒／馬迪爾（西維爾／借用）
後衛／杜恩斯比（拿玻里／借用）
阿仙奴
跟曼聯一樣，阿仙奴今個冬窗同樣有出無入。不同的是，他們在奧巴美揚、張伯斯和哥拉辛拿斯三人仍未約滿的情況下，免費讓他們離隊。球迷對此難以理解，不過反正領隊阿迪達不會讓他們落場，站在財政角度，寧願放棄一筆過轉會費，省回每周高昂薪酬止蝕，也不無道理，尤其奧巴美揚周薪達35萬英鎊，半年人工粗略計已達910萬英鎊。他原本跟阿仙奴尚餘18個月合約，人工加起來約2730萬英鎊。
買入：
沒有
賣出：
前鋒／奧巴美揚（巴塞隆拿／免費）
中堅／張伯斯（阿士東維拉／免費）
後衛／哥拉辛拿斯（Sead KOLASINAC）（馬賽／免費）
後衛／柏保路馬尼（Pablo Marí）（烏甸尼斯／借用）
中場／米蘭尼爾斯（Ainsley Maitland-Niles）（羅馬／借用）
車路士
比起曼聯和阿仙奴，人腳充足的車路士交投更少。同樣沒有增兵，離隊只有早已被遺忘的「出租車」一員比加（Lewis Baker），此子已經26歲，只曾在一隊上陣2次，獲免費放行到英冠球隊史篤城。
買入：
沒有
賣出：
中場／比加（Lewis Baker）（史篤城／免費）
般尼
這支小球會向來在轉會市場精打細算，紐卡素高價搶走1.91米的陣中首席射手基斯活特，他們在德甲球隊禾夫斯堡半價找回1.97米的中鋒韋格賀斯回來。
買入：
前鋒／韋格賀斯（Wout Weghorst）（禾夫斯堡／1200萬英鎊）
賣出：
前鋒／基斯活特（紐卡素／2500萬英鎊）
狼隊
買入：
前鋒／黃喜燦（RB萊比錫／1400萬英鎊買斷）
翼鋒／切堅奴（Chiquinho）（艾斯杜尼／300萬英鎊）
中場／川辺駿（草蜢／50萬英鎊，今季再借回草蜢）
前鋒／鄭相彬（水原藍翼／100萬英鎊，今季外借草蜢）
賣出：
艾達馬查奧爾（巴塞隆拿／借用，附買斷條款）