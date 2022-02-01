英超轉會｜新晉豪門紐卡素大手掃5將　白禮頓中堅來投絕非貪錢

紐卡素由沙特阿拉伯財團收購後，搖身一變成為豪門，惟戰績與資金未成正比，暫時仍在英超的降班區域。

要改善戰績，出錢買人就是既簡單又直接的方法。冬季轉會窗告一段落，「喜鵲」連掃5將助拳，力爭留在英超。其實紐卡素的吸引之處除了金錢，還有一份情義。



紐卡素今季戰績不似預期，沙特財團入主後，依然未有起色，繼續在榜末徘徊。改善戰績，收購球員是「特效藥」，冬季轉會窗早段已先後簽入捷比亞及基斯活特，擴軍行動未完成，「閂窗」前再掃貨，從里昂羅致防守中場古馬雷斯（Bruno Guimaraes），死線前借入維拉的泰基特（Matt Targett）及白禮頓中堅丹般恩（Dan Burn）。

紐卡素冬窗大手入貨，球迷當然高興。（Getty Images）

根據《BBC》報道，紐卡素冬窗一口氣簽入5將，其中4個收購，合共豪花逾8500萬鎊，且看能否助「喜鵲」保住英超席位。

紐卡素至今21輪失43球，是全英超失球第2多的球隊，所以主帥艾迪賀維針對性購入守將，增強防守力也是無可厚非，配合原本的隊長拿修斯及門將杜巴夫卡，「喜鵲」的防線相信有改善。

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如今加盟紐卡素的球員，難免被冠上「貪錢」一字，但並非所有球員也是為錢加盟，就如丹般恩。這名29歲的英格蘭守衛直言加盟紐卡素，原因只得一個，「我在白禮頓度過愉快的3年，我根本沒有意欲離開，但當我收到紐卡素的邀請後，這是無法拒絕，因為這是我的家鄉球隊，這是我唯一離開白禮頓的原因。」

丹般恩對白禮頓依依不捨，主帥格拉咸樸達（Graham Potter）坦言沒有計劃出售這名英格蘭高大中堅，但他明白般恩背後轉會的理由，並祝願他一切順利。

丹般恩效力白禮頓3年，過得十分愉快，卻被家鄉球會打動。（Getty Images）

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