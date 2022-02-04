女子亞洲盃｜王霜缺陣　中國加時末段熱血追平　12碼挫日本闖決賽

女子亞洲盃4強，中國女足與日本隊爭奪決賽席位，主力王霜因傷缺陣，隊友將士用命，與日本力戰至加時，國足完場前由王珊珊追平，最終更在互射12碼擊敗對手，將與韓國女足爭冠軍。



中國女足主力王霜因扭傷缺陣，未能披甲鬥強敵日本，中國隊上半場中段先失守，植木理子頭槌建功開紀錄，日本26分鐘領先1：0。國足換邊後立即扳和，吳澄舒撞射破網，兩軍法定時間打成1：1平手。

加時上半場，日本隊一次死球攻勢，植木理子插水式頭槌再下一城，梅開二度，日本隊103分鐘再取領先。國足在出局邊緣，幸好隊長王珊珊挺身而出，近射得手再度追平，兩軍需要以互射12碼分勝負。

國足在119分鐘追成平手，將賽事帶入互射12碼階段。（Getty Images）

兩軍首輪同樣宴客，其後3輪全數入網，打成3：3平手，日本的南萌華最後一輪被國足門將朱鈺撲出，隊長王珊珊不負眾望中鵠，國足最終淘汰日本晉身決賽，相隔14年再闖女子亞洲盃決賽，將與韓國女足爭冠。

國足12碼淘汰日本後，眾將圍在一起慶祝。（Getty Images）

王霜因傷缺陣，幸好一眾隊友踢出水準，順利躋身決賽，這名國足主力其後微博發文，為姊妹們驕傲之餘，更豪言「你永遠可以相信中國女足」。

中國女足主帥水慶霞賽後感激麾下的努力，「感謝隊員們，我們終於找回鏗鏘玫瑰的精神，如今我們重新啟航了。」連日本教練池田太也盛讚國足的表現，就算沒有王霜也可踢出高水準。

沒有上場的王霜發文慶祝球隊入決賽。（微博截圖）

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