女子亞洲盃｜王霜缺陣　中國加時末段熱血追平　12碼挫日本闖決賽

女子亞洲盃4強，中國女足與日本隊爭奪決賽席位，主力王霜因傷缺陣，隊友將士用命，與日本力戰至加時，國足完場前由王珊珊追平，最終更在互射12碼擊敗對手，將與韓國女足爭冠軍。
中國女足主力王霜因扭傷缺陣，未能披甲鬥強敵日本，中國隊上半場中段先失守，植木理子頭槌建功開紀錄，日本26分鐘領先1：0。國足換邊後立即扳和，吳澄舒撞射破網，兩軍法定時間打成1：1平手。
加時上半場，日本隊一次死球攻勢，植木理子插水式頭槌再下一城，梅開二度，日本隊103分鐘再取領先。國足在出局邊緣，幸好隊長王珊珊挺身而出，近射得手再度追平，兩軍需要以互射12碼分勝負。
兩軍首輪同樣宴客，其後3輪全數入網，打成3：3平手，日本的南萌華最後一輪被國足門將朱鈺撲出，隊長王珊珊不負眾望中鵠，國足最終淘汰日本晉身決賽，相隔14年再闖女子亞洲盃決賽，將與韓國女足爭冠。
王霜因傷缺陣，幸好一眾隊友踢出水準，順利躋身決賽，這名國足主力其後微博發文，為姊妹們驕傲之餘，更豪言「你永遠可以相信中國女足」。
中國女足主帥水慶霞賽後感激麾下的努力，「感謝隊員們，我們終於找回鏗鏘玫瑰的精神，如今我們重新啟航了。」連日本教練池田太也盛讚國足的表現，就算沒有王霜也可踢出高水準。
更多女子亞洲盃相關報道：
中國女足出線2023世界盃決賽周 成績驚人獲內媒讚「比男足強」印度再爆疫情 主辦女足亞洲盃卻自行退賽 中國隊受惠提早晉級女子亞洲盃｜中國7球大炒伊朗晉級 壽星女王霜連中三元女子亞洲盃｜澳洲狂數印尼18隻光蛋 車路士球星獨轟5球創紀錄中國女足大勝中華台北 新帥首戰取開門紅 主將：對手是誰不重要