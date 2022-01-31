中國女足出線2023世界盃決賽周　成績驚人獲內媒讚「比男足強」

中國女足取得2023女子世界盃決賽周入場券，將連續3屆參賽，成就遠超中國男足。
於印度舉行的女子亞洲盃半準決賽，中國雖然先落後越南1球，但憑主力射手王霜挺身而出，先用入球為球隊扳平，再於兩分鐘內接連交出兩記助攻，助中國女足反勝3：1。
今屆女子亞洲盃同樣是2023女子世界盃的外圍賽，除了世界盃主辦國澳洲已穩奪入場券，還會決出5個決賽周席位。中國隊勇闖4強後，便順利取得資格，是球隊連續3屆、史上第8次殺入世界盃決賽周。
女子世界盃自1991年起舉辦至今，明年只是第9屆，中國女足只曾在2011年缺席決賽周；而球隊最佳成績是1999年的亞軍。
相反，中國男足只曾於2002年、在日韓兩國合辦世界盃自動晉級下，取得唯一一次決賽周資格，最終更成為「三零部隊」，0勝0入球0分數；今屆世界盃外圍賽亦瀕臨出局，因此有內地傳媒以「比男足強」為題，報道今次女足再出線的消息。
另外，同樣殺入女子亞洲盃半準決賽的中華台北，法定時間雖憑一球世界波追平菲律賓1：1，但互射12碼階段連續踢失3球落敗，錯失直接出線的機會；菲律賓女足則首度殺入世界盃。
中華台北2月初會跟泰國及越南再踢單循環聯賽，冠軍將取得世界盃入場券，否則便需在明年2月再戰洲際附加賽，爭取搭上世界盃的尾班車。
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