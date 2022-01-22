女子亞洲盃｜澳洲狂數印尼18隻光蛋　車路士球星獨轟5球創紀錄

女子亞洲盃決賽周在印度上演，B組出現驚人的比數，澳洲狂數印尼18隻光蛋，打開勝利之門，而隊中的車路士球星卡爾獨取5球。



被列入女子亞洲盃B組的澳洲，與菲律賓﹑泰國及印尼同組，算得上是一枝好籤，一眾「袋鼠女將」首仗已展示與對手的實力差距。

澳洲女足首戰遇上印尼，變成一場大屠殺，隊中效力車路士的球星卡爾（Sam Kerr）早段已經梅開二度，為大勝掀起序幕，她在上半場已轟入4球，澳洲半場遙遙領先9球。換邊後未有留手，「袋鼠女將」再9度射破印尼大門，結果以18：0的誇張比數完成賽事，澳洲多達9名球員有進賬，並錄得全場43射23次中目標的紀錄。

澳洲女足首仗已顯示與對手的差距，印尼眾將難抗對手。（Getty Images）

卡爾在早前的FIFA年度頒獎典禮，不敵西班牙的佩迪雅絲，失落世界足球小姐的寶座，她在今仗獨取5球，國家隊生涯累積54球，超越男子隊的名宿卡希爾（Tim Cahill），成為澳洲足球入球最多的球員。

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卡爾今仗獨取5球，成為澳洲史上國際賽入球最多的球員。（Getty Images）

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