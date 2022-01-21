中國女足大勝中華台北　新帥首戰取開門紅　主將：對手是誰不重要

2022女子亞洲盃決賽周於印度舉行，A組的中國首戰即鬥中華台北，成為焦點，但最終未受太大考驗。



中國隊憑曾效力巴黎聖日耳門的主將王霜梅開二度，以4：0輕取對手，賽後暫排榜首。

世界排名19的中國隊，餘下兩戰會遇上東道主印度及伊朗，爭逐小組首兩名，或兩支最佳小組第3球隊的出線資格。

中國隊憑王霜兩分鐘射入12碼先開紀錄。（Getty Images）

香港女教練陳婉婷早前應徵執掌中國女足失敗，球隊結果在名宿水慶霞帶領下，首場賽事即取開門紅。

她對勝利感高興，又稱賽前已充分準備，即使天氣炎熱，球員都適應得不錯。「大家都全力以赴，最終拿下了比賽。」

至於曾奪亞洲足球小姐的王霜就指，球隊目前處於老中青三代的的磨合和適應期，「不管對手是誰，做好自己，把練的東西打出來，我覺得就OK了。」