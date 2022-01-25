印度再爆疫情　主辦女足亞洲盃卻自行退賽　中國隊受惠提早晉級

印度主辦今屆女足亞洲盃決賽周，惟賽事舉行途中東道主有多名球員及工作人員確診新冠肺炎，最新資料顯示，該國昨日單日確診人數超過25萬。
印度國家隊原定周日（23日）對中華台北，中華台北球員一早抵達球場如常熱身，但開賽前卻仍未見敵軍身影。原來印度賽前檢測發現多人確診，致球員人數不足規定的13名，只能臨時「甩底」，賽事亦宣布取消。
結果亞洲足協判定印度退賽，其所有比賽賽果、連同鬥中國的最後一場分組賽同告取消。這令已兩戰全勝的中國立刻鎖定首名出線資格，提前晉級。
世界排名55的印度，實力原是小組第三強，有內地網民表示，中國女足因此失去「練兵」機會，「本來可以刷刷進球，也沒機會了。」
又質疑印度疫情嚴重，為何仍堅持主辦賽事，「印度很奇葩，還好意思做東道主嗎？希望中國女足平安歸來。」
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