非洲國家盃｜利物浦雙雄齊領軍闖4強　沙拿賽後一個舉動贏掌聲

非洲國家盃進入最後階段，塞內加爾及埃及攜手晉級，躋身4強，換言之利物浦雙雄沙拿及沙迪奧文尼有望在決賽相遇。

沙拿交出一傳一射，領埃及戰至加時反勝晉級，而他完場後的一個舉動更贏盡掌聲。



上圈與科特迪瓦戰至互射12碼才驚險晉級的埃及，今仗遇上摩洛哥，開賽早段便因為12碼落後，沙拿下半場初段門前「執雞」得手追平，法定時間打成1：1平手。沙拿在加時上半場再獻助攻，造就查斯古特門前撞射入網，結果以2：1反勝摩洛哥晉級4強。

沙拿一入球一助攻 助埃及加時2：1反勝摩洛哥

沙拿一傳一射領埃及闖4強。（美聯社）

晉級當然高興，沙拿賽後不忘上前逐一安慰落寞的摩洛哥眾將，包括他們的主力夏基美，肯定對手今仗的努力，沙拿這個舉動，贏波外更贏盡掌聲。

沙拿賽後安慰夏基美，這舉動盡顯級數。（非洲國家盃Twitter截圖）

Salah consoling Hakimi at full time

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利物浦另一主將沙迪奧文尼，上仗以「生命足球」領國家隊晉級，紅軍早前要求這名翼鋒今仗避戰，但文尼今仗如常正選披甲，更造就迪特希奧（Famara Diedhiou）先開紀錄，加上高耶迪及伊斯美拿沙亞各建一功，塞內加爾以3：1擊敗赤道畿內亞，將與布基納法索爭奪決賽席位。

只要塞內加爾及埃及再贏一仗，沙拿與沙迪奧文尼便會在非洲盃決賽碰頭，互碰爭奪冠軍。

文尼被撞到暈陀陀照入波後入院 塞內加爾贏得有爭議

塞內加爾未有理會利物浦的要求，文尼今仗如常上陣。（美聯社）

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