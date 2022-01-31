非洲國家盃｜利物浦雙雄齊領軍闖4強　沙拿賽後一個舉動贏掌聲

非洲國家盃進入最後階段，塞內加爾及埃及攜手晉級，躋身4強，換言之利物浦雙雄沙拿及沙迪奧文尼有望在決賽相遇。
沙拿交出一傳一射，領埃及戰至加時反勝晉級，而他完場後的一個舉動更贏盡掌聲。
上圈與科特迪瓦戰至互射12碼才驚險晉級的埃及，今仗遇上摩洛哥，開賽早段便因為12碼落後，沙拿下半場初段門前「執雞」得手追平，法定時間打成1：1平手。沙拿在加時上半場再獻助攻，造就查斯古特門前撞射入網，結果以2：1反勝摩洛哥晉級4強。
晉級當然高興，沙拿賽後不忘上前逐一安慰落寞的摩洛哥眾將，包括他們的主力夏基美，肯定對手今仗的努力，沙拿這個舉動，贏波外更贏盡掌聲。
Salah consoling Hakimi at full time— - (@PassLikeThiago) January 30, 2022
pic.twitter.com/48GooBhRXL
利物浦另一主將沙迪奧文尼，上仗以「生命足球」領國家隊晉級，紅軍早前要求這名翼鋒今仗避戰，但文尼今仗如常正選披甲，更造就迪特希奧（Famara Diedhiou）先開紀錄，加上高耶迪及伊斯美拿沙亞各建一功，塞內加爾以3：1擊敗赤道畿內亞，將與布基納法索爭奪決賽席位。
只要塞內加爾及埃及再贏一仗，沙拿與沙迪奧文尼便會在非洲盃決賽碰頭，互碰爭奪冠軍。
更多非洲國家盃報道：
非洲國家盃︱羅連安特19歲小將建奇功 布基勒法索挫突尼西亞晉級非洲國家盃︱岡比亞神奇之旅告終 伊甘比梅開二度領喀麥隆闖四強非洲國家盃｜古怪事由場內延至場外 一個原因記者會突被收器材非洲國家盃︱沙拿關鍵十二碼領埃及闖8強 決賽或遇文尼利迷最痛非洲國家盃｜埃及12碼挫科特迪瓦晉級 拜利宴客 般奴躺着也中槍非洲國家盃︱喀麥隆人踩人慘劇增至8死 非洲足協主席承認責任一場比賽兩球遠射世界波 摩洛哥反勝馬拉維入8強｜非洲國家盃非洲國家盃︱馬拉維教練道盡殘酷真相 轟賽會四宗罪連食物也不夠非洲國家盃︱後衛臨時拉夫守龍竟連環神救 網民讚表現世界級非洲國家盃︱喀麥隆對科摩羅釀人踩人慘劇 最少6死40傷比賽照踢非洲國家盃｜伊禾比入替愈幫愈忙 上陣7分鐘極速領紅提早離場非洲國家盃｜布基納法索12碼淘汰加蓬闖8強 門將獨自慶祝變表演