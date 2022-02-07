非洲國家盃｜文尼12碼宴客仍領塞內加爾奪冠　賽後不忘安慰好拍檔

利物浦雙雄沙拿與沙迪奧文尼領軍互碰，爭奪今屆非洲國家盃的冠軍。二人在利物浦合作無間，如今各為其主，必定以國家為先，就像沙拿向門將教路，順利撲出文尼主射的12碼，可惜最終錦標依然落在塞內加爾手上。完場哨子聲響起，文尼不忘好拍檔，親自安慰失落的沙拿。



非洲國家盃決賽，利物浦雙雄沙拿與沙迪奧文尼互碰，兩軍鬥足120分鐘依然互無紀錄，最終以互射12碼決勝負，埃及頭4輪兩度射失，最終沙迪奧文尼中鵠奠勝，塞內加爾互射12碼以4：2擊敗埃及，首度贏得非洲國家盃的錦標。

塞內加爾互射十二碼擊敗埃及 首度捧盃

埃及互射12碼落敗，沙拿難掩失落。（美聯社）

塞內加爾有機會在法定時間內取得入球，要不是沙拿或許不能踢足120分鐘。沙里奧施斯（Saliou Ciss）開賽早段博得12碼，塞內加爾當然由沙迪奧文尼主射，沙拿隨即向隊友門將阿布加巴爾（Mohamed Abougabal）教路，文尼隨即走過來指一指右方，希望擾亂對方，可惜這名埃及門將依然順利撲出文尼的12碼，助埃及力保不失。

沙拿救得一次，也救不了第二次，埃及在互射12碼階段，兩名球員射失，結果沙迪奧文尼克服陰影，順利中鵠，令沙拿未操刀已落敗。

沙拿教路下，埃及門將順利撲出文尼的12碼。（Twitter截圖）

縱然在國家隊各為其主，兩子在利物浦合作無間，文尼賽後隨即上前暖心地搭着沙拿的肩膀，耳邊細語安慰對方，沙拿亦拍一拍文尼示意，但失望之情全寫在臉上。

非洲國家盃正式落幕，兩名紅軍主力即將歸隊，未知會否在周四（10日）深夜鬥李斯特城的聯賽中披甲。

縱然各為其主，文尼賽後依然貼心地安慰沙拿。（Twitter截圖）

Mane x Salah ❤️



He might have won it for Senegal, but Sadio Mane made sure to console his Liverpool teammate after winning the Africa Cup of Nations 🥺 pic.twitter.com/Usa94tVUIj — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 6, 2022

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