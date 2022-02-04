非洲國家盃｜埃及互射12碼淘汰喀麥隆　利物浦雙雄決賽碰頭爭標

塞內加爾球星沙迪奧文尼在非洲國家盃早段，向兩名利物浦隊友喊話，豪言決賽見，他的預言實現了。
繼塞內加爾打入決賽後，由沙拿領軍的埃及與東道主喀麥隆力戰120分鐘，依然互無紀錄，結果互射12碼階段擊敗對手，成功與文尼在決賽碰頭。
沙迪奧文尼領塞內加爾淘汰布基納法索晉決賽，靜候他的利物浦好拍檔能否打入決賽。埃及4強遇上東道主喀麥隆，主隊上﹑下半場各有攻門中柱，埃及最具威脅的攻勢出現在下半場初段，喀麥隆一記誤傳，被沙拿截去皮球形成單刀狀態，但門將奧拿拿機警出迎解圍，化險為夷，兩軍法定時間互無紀錄，加上加時30分鐘同樣未能改寫紀錄，最終以最殘酷的互射12碼分勝負。
主場出戰，是推動力，也可以是壓力，兩軍首輪中鵠後，喀麥隆的莫古迪（Harold Moukoudi）及萊亞施里奇（James Léa Siliki）12碼接連被埃及門將阿布加巴爾（Mohamed Abougabal）撲出，加上尼積爾（Clinton N'Jie）宴客，埃及以3：1擊敗喀麥隆，順利殺入決賽。
埃及的晉級過程中，無獨有偶，3場淘汰賽亦要踢足120分鐘，如今躋身決賽，球迷們期待的「文尼VS沙拿」終於在終極一戰上演，埃及與塞內加爾將在周日（6日）深夜爭奪今屆非洲國家盃的錦標。
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