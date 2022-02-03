非洲國家盃｜塞內加爾挫布基納法索躋決賽　文尼永不放棄顯級數

沙迪奧文尼早前以「生命足球」領塞內加爾晉級，這名利物浦球星在非洲國家盃4強再展示級數，憑着勤力搶去對方腳下球再助攻隊友，加上完場前單刀建功，一傳一射領塞內加爾以3：1擊敗布基納法索，順利躋身決賽。



非洲國家盃進入最後階段，周三（2日）深夜由塞內加爾及布基納法索爭奪決賽席位，兩軍上半場互無紀錄。塞內加爾下半場中段一次角球攻勢，禁區內混戰一輪後，艾度迪亞路門前近射建功，70分鐘打破僵局。

迪亞路近射建功，為塞內加爾打破僵局。（美聯社）

布基納法索其後因「孤寒波」再失守，欲讓皮球滾出底線，卻被勤力的沙迪奧文尼在出底線前搶去腳下球，其後傳給同樣效力巴黎聖日耳門的伊祖沙古爾，射入空門再下一城。縱然布基納法索一度追成1：2，文尼在末段單刀瀟灑建功，今仗證明努力就是他成功的原因，結果以一傳一射領軍以3：1擊敗對手，塞內加爾率先躋身決賽。

文尼被撞到暈陀陀照入波後入院 塞內加爾贏得有爭議

沙迪奧文尼在16強曾與對手門將相撞，撞中頭部，卻未有立即被調離場，塞內加爾方面被受質疑。今仗再有類似事件發生，效力李斯特城的文迪（Nampalys Mendy）與對手碰撞，疑似傷及頭部，其後更出動擔架將文迪抬離場，但塞內加爾沒有作出調動，這名李城中場拿着冰包敷在頭部，便再度返回球場，戰至完場前才被調離場。

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