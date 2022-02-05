非洲國家盃｜「趕收工」球證回國受訪　憶述爭議一仗：我差啲死

今屆非洲國家盃發生不少古怪事，再一次證明「非洲波，樂趣多」，最為人印象深刻必定是分組賽的「趕收工」球證。這名贊比亞球證回國後接受訪問，首度講述該場爭議性的賽事，他直言提早吹雞有苦衷外，原來還有其他感召。
非洲國家盃F組分組賽，突尼斯對馬里一仗，執法球證施卡斯維（Janny Sikazwe）突然在85分鐘吹響哨子，以為是一場誤會，其後他再度提早吹雞，89分鐘43秒再度響起完場哨子聲，引起不少爭議。
「非洲盃提早收工」事件隨即成為國際體壇的熱話，賽事總裁判向傳媒透露施卡斯維有難言之隱，原來他在比賽期間中暑，無法集中精神。
這名贊比亞球證回國後接受訪問，談及這場爭議的賽事，他坦言當時情況比大家想像更嚴重，「我見過好多人瞓棺材咁回國，我差少少就係咁，好彩我當時無昏迷，否則後果不堪設想。」施卡斯維表示，醫生指他的體溫未能下降，短時間內便會暈倒。
施卡斯維回想這次經歷，大步檻過全靠祂，「我認為係神叫我吹完場雞，係神救返我！」原來兩度「趕收工」，不是他自己的決定，而是神的旨意。他其後再強調，當時的天氣既炎熱又潮濕，因為這種極端天氣下，才會出現中暑的情況。
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