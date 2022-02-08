女子亞洲盃中國女足封后機艙合唱《我和我的祖國》　抵死留言再現

中國女足在女子亞洲盃決賽半場落後韓國兩球下，上演一場驚天大逆轉，補時階段絕殺對手，時隔16年再度封后。

2月7日女足姑娘載譽回國，她們在機艙中合唱一曲《我和我的祖國》，慶祝這個得來不易的冠軍。此時此刻，識睇當然要睇留言。



中國女足在機艙中合唱《我和我的祖國》。（影片截圖）

《人民日報》微博轉發短片，寫上：「時隔16年，中國女足亞洲杯奪冠，#風雨彩虹又見鏗鏘玫瑰#。今天下午，女足姑娘們已從印度孟買起飛，載譽歸國。」

在機艙中，女足球員接受央視新聞訪問，眾人高唱：「我和我的祖國，一刻也不能分割，無論我走到哪裡，都留下一首贊歌。」一班女足成員在機艙內高唱一曲《我和我的祖國》，獲中國網民一致讚賞之餘，不忘再次恥笑男子足球隊（國足）。

網民部分精彩留言

有網民寫上：「我們永遠可以相信中國女足！！！！」下面有人留言稱：「也可以永遠相信男足！」不過後面加上三個倒豎姆指表情符號，意味國足表現穩定地差勁，與另一網民所言，「各位：看中國女足，我一點也不慌；看中國男足，我同樣一點也不慌。」有異曲同功之妙。

「女足已經給男足樹立了榜樣！」「中國女足所有的讚賞都是通過自己拼搏努力換來的，中國男足所有的辱罵也是靠自己努力頹廢爭取來的。」「女足唱我和我的祖國，男足卻忙着購物，鮮明對比。」大部分留言歌頌中國女足的同時，再次拿國足作對比，全部相當抵死到肉。