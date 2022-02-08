金錢足球︱曼聯豪花13億英鎊轉會效益最低　維拉愛華頓同是大嘥鬼

曼聯近年在轉會市場高價購入的球員，往往未能表現應有身價，無論是青訓出身再購回的保羅普巴，以至戴上隊長臂章的哈利馬古尼，均令人大失所望。

國際體育研究中心（CIES）最新報告指，過去10年來曼聯在轉會市場淨蝕超過9億英鎊，冠絕英超，卻只得4個主要獎盃，效率甚低。



曼聯過去10年轉會開支冠全球，成績卻未成正比。（Getty Images）

CIES報告稱，曼聯由2012夏天至今的10年間，在轉會市場花去13億英鎊收購球員，賣出球員收益只得3.97億英鎊，期間只贏得4項主要錦標，自2017年後，更未贏得任何獎盃。

紅魔在轉會市場淨開支高達9.09億英鎊，在過去10年冠絕全球，較花錢如流水的同市宿敵曼城更高。他們在2016年以8950萬英鎊從祖雲達斯購入自家青訓出身的普巴，至今這位法國球星仍未踢出身價，今年夏天他與曼聯約滿，勢將以自由身離隊，令球隊分毫不得。

哈利馬古尼身價高，表現差，正是曼聯近10年在轉會市場寫照。（Getty Images）

2015年以3600萬英鎊收購的馬迪爾、2020年以4000萬英鎊買入的雲迪碧克，情況亦類似。二人長坐冷板下在今年1月轉會窗分別外借至西維爾和愛華頓，在隊中前途無亮，就算最終能賺回一點轉會費離隊，肯定也將貶值不少。

當然不得不提2019年以打破後衛轉會費紀錄的隊長哈利馬古尼，他以8000萬英鎊從李斯特城來投，表現一直不似預期。盛傳看守領隊蘭歷克向高層提交報告中，點名馬古尼為未達紅魔正選水平的球員之一。

曼城轉會淨開支僅次曼聯，同時獎盃數目遠勝同市宿敵。（Getty Images）

即使曼城實際開支達14.3億英鎊，較曼聯更高，藍月亮在出售球員方面賺得6.02億，他們的轉會淨開支為8.28億英鎊，低過曼聯8100萬英鎊，主要獎盃卻有11個之多，遠勝曼聯，亦冠絕一眾英超對手。

在一眾歐洲球會之中，轉會淨開支排第三的是7.93億英鎊的（約9.41億歐元）法國班霸巴黎聖日耳門（PSG），第四位是目前陷入嚴重財困的巴塞隆拿，他們過去10年轉會淨支出為5.48億英鎊（約6.5億歐元）。

愛華頓過去10年轉會淨開支較利物浦更高，卻得不到任何冠軍，今季更跌入護級邊緣。（Getty Images）

英超過去10年轉會淨開支最高球隊：

1. 曼聯／9.09億英鎊／主要獎盃：4個

2. 曼城／8.32億英鎊／主要獎盃：11個

3. 阿仙奴／4.93億英鎊／主要獎盃：4個

4. 愛華頓／3.62億英鎊／主要獎盃：0個

5. 阿士東維拉／3.58億英鎊／主要獎盃：0個

6. 車路士／3.49億英鎊／主要獎盃：6個

7. 韋斯咸／3.16億英鎊／主要獎盃：0個

8. 利物浦／2.93億英鎊／主要獎盃：2個

9. 紐卡素／2.86億英鎊／主要獎盃：0個

10. 熱刺／2.84億英鎊／主要獎盃：0個



不要以為只有頂級豪門才可晉身轉會「大嘥鬼」前列位置，在英超，排在曼聯和曼城之後過去10年轉會淨開支最高的球會，出乎意料是向來予人感覺「慳家」的阿仙奴。槍手在這段時間內，尚且曾贏得4次足總盃，可是排第四和第五位的愛華頓和阿士東維拉，任何獎盃也得不到。

財力驚人的車路士，近年買賣操作得宜，以3.49億英鎊排第六，卻獲得6個主要獎盃，包括兩奪英超和歐霸，上季勇奪歐聯，也曾贏得足總盃。利物浦以2.93億英鎊排第八，先後贏得歐聯和英超冠軍。