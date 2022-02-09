文尼奪非國盃另有原因？　曝賽事期間曾做一件感人事｜足球熱話

利物浦前鋒沙迪奧文尼（Sadio Mane）早前在非洲國家盃決賽，先射失十二碼、再在互射十二碼階段，轟入致勝的一球。

喀麥隆一個電視台，揭露文尼在非國盃期間的一個舉動，認為有助他最終捧盃。



文尼年少時極度貧窮，他初次到球會試腳時曾被嘲笑，全因他沒有運動褲、也只有一對自己多次縫補但已破爛不堪的球鞋。相隔多年他已成為最知名的球星之一，但仍一直熱心於慈善事業，尤其關注他家鄉Bambali的發展，長年使用破損智能電話的「慳家」一面，也一度成為熱話。

沙迪奧文尼是塞內加爾人心目中的英雄。（美聯社）

應屆非國盃主辦國喀麥隆的電視台Equinoxetv在塞內加爾捧得冠軍後，在一個節目中透露，文尼於16強助塞內加爾擊敗佛德角後，因腦震盪需到當地醫院檢查，再度展現善心，該電視台邀得當時陪伴文尼入院、來自喀麥隆的工作人員指：「文尼在醫院遇上了一個家庭，那家庭的小孩被電單車撞到，全身受傷、還骨折了，再不救治便會死，但他的父母沒有能力支持醫療費。」

文尼領塞內加爾首次奪得非洲國家盃。（美聯社）

「在同一間醫院的文尼，透過我們了解這家庭發生什麼事後，他立刻給了那家庭40萬非洲法郎，這救了那個家庭。」那位工作人員認為，這件好人好事是文尼最後奪冠的原因，「我深信今天（非國盃法賽）是神對他善心的回報。」