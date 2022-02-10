北京冬奧｜羽生結弦勁敵陳巍　曾稱滑冰為同性戀主導　即被批恐同

花式滑冰昨日就出現一項世界紀錄，金牌熱門、羽生結弦頭號勁敵美國的陳巍，終以113.97分刷新今季新高兼打破羽生結弦保持的世績。

2018、2019、2021年世錦賽金牌的他，在上屆平昌奧運短項目失手，終與獎牌之失交臂。惟在陳巍的溜冰生涯，也曾一次嚴重失言，險令其生涯危如朝露。



陳巍出生於美國猶他州鹽湖城，父母同樣來自中國，惟早早移民在美國落地生根。22歲的陳巍是家中「孻仔」，2018年考入耶魯大學主修統計學，既是「美國冰王子」更是「耶魯學霸」。

陳巍在短節目刷新世界紀錄。（Getty Images）

陳巍在2018年平昌奧運短項目只拿到82.27分，即使後來在自由滑力挽狂瀾，但最終只排名第5，無緣拿到獎牌。惟幾個月後世錦賽，他速以18歲又10個月成為世界冠軍。如今22歲，已是3度稱霸世錦賽的王者，誰料到在登上世界之巔前，陳巍曾以一恐同言論，險把生涯毀掉。

（Getty Images）

就在2021年7月，他在訪問中被問及有否曾被鼓勵去參與如曲棍球般更「男性化」的運動，他沒有多想就道出以下說話。

「是啊，當然。尤其是作為一名直男運動員，在相當同性戀主導的運動中，或LGBTQ主導的運動中。我認為會有人這樣想『真的不想看男人滑冰、寧願看曲棍球、我們寧願看女性那樣做』。這是一項真正的運動，我們一生都在努力磨練這技術，這樣感覺被貶低。」

陳巍曾說過自己作為一名直男運動員在相當同性戀主導的運動中。（Getty Images）

此言一出，陳巍隨即受盡批評，當中前花式滑冰運動員Racheline Maltese開腔抨擊，陳巍只是藉此機會重申他的異性戀身份，並暗示自己被LGBTQ群壓迫。在主張多元及推廣共融的美國社會，陳巍一言的確冒犯了不少群眾，他最後速速致謙並指自己無知。值得一提，陳巍前女友、美國女子花式溜冰選手Lindsay Thorngren在分手後公開出櫃，並承認自己為雙性戀和泛性戀者。