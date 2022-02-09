北京冬奧︱谷愛凌微博關注激增　謝霆鋒成唯一　兩人竟有共通點

北京冬奧大紅人谷愛凌微博粉絲數字急升，她卻只關注102人，當中竟包括謝霆鋒，原來兩人有一個共通點，就是同樣熱愛滑雪。



中國滑雪運動員谷愛凌以18歲之齡，於北京奧運贏得自由式滑雪女子大跳台項目金牌，亦是中國今屆第三金，入籍背景加上驚人技術與實力，令她成為微博熱搜之一。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况實時更新🥇🥇🥇

谷愛凌的微博粉絲數量在奪金後激增。（Getty Images）

谷愛凌的微博粉絲更急增，從2月8日的213萬，到2月9日的380萬，一天時間就升了150萬；一星期以來新增粉絲數更是236萬。

不過，翻查谷愛凌微博，這位少女卻只關注102人，當中大部份都是來自時尚、體育界的朋友，卻竟然出現謝霆鋒的名字，看來她亦是對方的粉絲。

其實，在谷愛凌的關注名單中，就只得兩位男星，其中一位是曾參演懸疑電影《唐人街探案》的24歲內地男演員劉昊然；所以謝霆鋒是谷愛凌關注的唯一香港男星。

謝霆鋒原來同時滑雪愛好者，不時上載滑雪英姿：（按圗放大）

而原來兩人亦有共通點，謝霆鋒亦十分熱愛滑雪運動，他不時於微博上載自己滑雪的片段及照片，更不時做出高危動作，坦言自己享受箇中快感。

日前谷愛凌奪金之後，謝霆鋒更第一時間在微博發文：「恭喜我們的天才少女斬獲第一，你太棒了！」並標注了谷愛凌的微博。