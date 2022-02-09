北京冬奧｜北京體大生奪金竟被老師踢出群組　網民熱論他終於⋯⋯

中國選手任子威日前在短道速滑男子1000米封王，為國爭光，據內地媒體報道，他在奪金後不忘交功課，豈料被老師踢出通訊群組。
24歲的任子威現時是北京體育大學研究生，他在短道速滑2000米混合接力為中國贏得今屆首金後，再於男子1000米奪得金牌，3日內奪得兩面冬奧金牌。據內地媒體報道，他在賽前一張「求補交作業」的截圖，在摘金後引起內地網民標記「#任子威終於可以交作業」的關注。
據《觀察者網》報道，任子威奪金後，他所加入的北京體育大學運動生理課程通訊群組，都熱鬧起來，群組內的同學紛紛向任子威祝賀，他也在深夜簡單回覆：「謝謝大家，中國隊加油。」
有趣的是，任子威上一次在群組發言，是在期末請同學代表代補交作業。他曾於奪金前，在通訊群組稱因忙於比賽所以遲交，希望同學代表能替他提交給老師。
據悉，最新進度是奪金後的任子威，已被老師踢出群組。不過並非因為他沒交功課，是老師擔心同學的訊息影響任子威，好讓他能安心備戰。已奪得兩金的任子威，將在今晚（9日）出戰1500米賽事，衝擊個人第三金。
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