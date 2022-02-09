北京冬奧｜感動金和曉的「香港滑雪第一人」　滑雪甜心為學業棄戰

香港滑雪女將金和曉（Audrey）在北京冬奧為港隊打頭陣，出戰高山滑雪女子迴轉，全程表現不俗，惟因衝線前一個失誤而未能晉級；她賽後遙距與父母對話時，也不禁哭成淚人。

金和曉在賽前接受《Tatler》訪問，提及自己獲香港的奧運滑雪第一人感動。



今屆冬奧是香港第6次派出代表團參賽，從2002年至2014年的4屆奧運間，香港都只參加短道速滑一個項目，到2018年平昌冬奧，才首次有短道速滑以外的香港代表參賽，就是香港的「奧運滑雪第一人」吳一里（Arabella Ng Caroline Yili）。當時年僅16歲的吳一里在高山滑雪女子大迴轉獲第56位，在迴轉則未能完賽。

吳一里在2018年平昌冬奧出任香港在開幕禮的持旗手。（Getty Images）

金和曉早前接受《Tatler》專訪，指出吳一里「讓這城市看到了希望」，尤其是她去年在部份賽事取得佳績，證明香港滑雪運動員也有競爭力，是她爭取出戰冬奧的原因之一。吳一里本身亦有機再戰今屆冬奧，惟她去年在遴選期間，宣布因學業及旅遊限制，認為未能付出相應時間去準備奧運，因而退出，資格最終落在取得佳績的金和曉身上。

吳一里在香港出生、及後移居加拿大並在美國就學，3歲已學習滑雪，其教練Daniel Koch更是滑雪運動大國瑞士國家隊前教練。她出身自運動世家，母親是香港前奧運代表吳家樂，吳家樂曾在1984及1988年夏季奧運會代表香港參戰賽艇，到2000年再代表香港出戰游泳項目，同時是香港三項鐵人總會的創辦人之一。