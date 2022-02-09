港將金和曉尾段失手感失望　與父母隔空對話難忍淚水｜北京冬奧

香港代表金和曉（Audrey Alice King）今日（9日）出戰北京冬奧女子高山滑雪迴轉賽，在初賽排第86位出場。她在比賽中努力地不斷修正路線，保持平衡；正當以為她可以順利完成賽道之際，她在終點前不遠失手，可惜未能完賽。
19歲的金和曉在賽後訪問中難掩失望，她表示今次的目標是完賽，可惜臨尾失手。金和曉之後透過電視台與家人隔空對話，聽到父母的讚賞及加油時，她也忍不住淚水，在鏡頭前哭起來。
金和曉賽後接受電視台訪問，談到未能完賽的感受，她說：「我覺得都好失望，我其實今日嚟嘅主要目標係滑完，但滑唔晒又係最後尾出咗去，我真係有啲失望，但我都好開心。」
在比賽中段，她差點失平衡，但很努力地修正，保持路線，她續說：「喺中間就係一個字『fight（戰鬥）』，從最頭到最尾，最尾都失望，但都開心，因為我盡咗力。」
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