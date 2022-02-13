英超｜C朗入球荒延續　對修咸頓遭評最低分　英媒：他向友人認老

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）今季回歸曼聯，球迷本對這位葡萄牙射手寄予厚望，惟他卻陷入自2009年首次離開曼聯以來的最長入球荒。

英媒報道指，他向身邊朋友承認自己終於開始感到年紀已長；一項數據亦顯示，他或許已不復當年勇。



英國《鏡報》早在曼聯周六（12日）對修咸頓前已報道，C朗拿度「向身邊朋友承認開始感受到年紀對自己的影響」，也是他生涯以來第一次。對修咸頓的賽事中，他再一次未能取得入球，2022年開始至今都未曾取得入球或助攻，6場無入球也延續了生涯最長的入球荒，其表現更遭英媒劣評。

C朗拿度（右）在面對修咸頓時顯得舉步維艱。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》在曼聯對修咸頓的球員評分中，將C朗評為全隊最低分的3分，評分內容道：「在比數還是0：0的時候錯過了一個黃金機會，太容易越位，有時看起來跑不動。若卡雲尼在陣中，他應該要入替C朗。」

的而且確，C朗拿度目前在24輪英超過後，以20場上陣、20次越位居於越位榜「榜首」，場均1次越位的數字並不理想，當然這數字也不算誇張地多，尤其觀乎C朗過去在西甲的越位數字也頗高，在2013/14和2017/18球季效力皇家馬德里時，場均越位達1.5次之多，不過當時C朗仍能交出極高的入球數字，如今在曼聯，他雖然仍是球隊的聯賽神射手，暫錄得8球進帳，但陷入球荒加上球隊整體低迷之下，亦難免遭質疑。

英超越位及入球榜（只列部份）：

英國《太陽報》亦針對C朗對修咸頓一戰的數據提出疑問，C朗90分鐘內只觸球33次，當中7次是在對手的禁區內，其中兩次為中目標射門，報道指：「面對速率如此高的比賽，他也許開始感到吃力了。」現年37歲的C朗向來以嚴格的生活習慣聞名，體格乍看跟年輕隊友分別不大甚至更佳，然而英超畢竟是公認強度最高的足球聯賽，「不老神話」又能否延續？

C朗一向以努力聞名，對於生活習慣及飲食控制得極嚴格：