朗尼紀錄片今日上架　披露求離曼聯風波內幕　遭費格遜轟出辦公室

前曼聯隊長朗尼的紀錄片今日（11日）會在亞馬遜上架，英國傳媒披露更多內容，他講到在2010年要求離開曼聯，因為他見到泰維斯及C朗拿度離隊，質疑球會的計劃，更因此被時任領隊費格遜轟出辦公室。



Great night at the premiere of my documentary. Thanks to everyone who came along and everybody that features in it. Special thanks to @LortonEnt @TripleSSports @TripleSComms and @JuliePerryEvent.



It’s out tomorrow on @primevideosport. 🙌🏼🎬 pic.twitter.com/Nnyx66TJaM — Wayne Rooney (@WayneRooney) February 10, 2022

這套命為「朗尼」的紀錄片中，除了主角朗尼外，還有碧咸、加利尼維利、里奧費迪南及亨利等退役球星亮相，一起將朗尼職業生涯的光輝與爭議，呈現在畫面上。近日，英國傳媒陸續披露紀錄片的精彩內容，包括朗尼在2010年申請離開曼聯的風波。

朗尼與費格遜。（Getty Images）

36歲的朗尼談到當年往事，他說：「我們送走了泰維斯，又賣走了C朗，所以我是留下來的唯一一名星級球員。我走進費格遜的辦公室，我問他：『究竟有什麼計劃？』那時候，我們買了兩位還未證明自己的年輕英格蘭球員，而我記得費格遜對我的回應是『跟我滾出去』！」

當年曼聯擁有c朗、泰維斯及朗尼組成的前線三叉戟。（Getty Images）

那次朗尼的離隊風波，最後由他續約告終。朗尼說：「他們（曼聯）向我開出一份20萬鎊周薪的5年合約，所以我應該很易說『讓我馬上簽約吧』。不過，我希望在球場上取得成功，這對我更加重要。」

朗尼現任打比郡領隊。（Getty Images）

朗尼已經掛靴，現為打比郡領隊，正帶領球隊打英冠護級戰。

𝐑𝐨𝐨𝐧𝐞𝐲



𝙎𝙩𝙖𝙧𝙧𝙞𝙣𝙜: Wayne Rooney, David Beckham, Thierry Henry, Gary Neville, Rio Ferdinand and many more 🎬



Available on Prime Video from 11 February... pic.twitter.com/tNLnGnfSgm — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) February 5, 2022

紀錄片邀請到當時的隊友加利尼維利談及當年的情況，加利仔指朗尼令他們一班隊友失望，感覺就像被一噸的磚頭衝擊更衣室。他說：「這是我對朗尼失望的一件事，當我們進入更衣室，他向外公布想離隊。它就在《天空體育》的新聞出現，再傳給我們。它真的像一噸磚頭擊中我們，因為他不是這樣的人。他永遠不會傷害隊友，他是個團隊球員。」

加利尼維利表示，朗尼當年公布要求離隊，令他感到很失望。（Getty Images）

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另一件關於朗尼的往事，出身前英格蘭領隊艾歷臣的口中。在2006年世界盃前，時任曼聯領隊費格遜警告艾歷臣，千萬不會選朗尼入伍，否則「殺了你」！朗尼當年在2006年4月對車路士的比賽中蹠骨骨折，希望趕及傷癒在世界盃復出。艾歷臣憶述：「費格遜不想朗尼踢世界盃，他跟我直接表明：『你不要選他，否則我會殺了你……口頭上。』跟住我跟他說：『專心放假吧，我會帶朗尼去，我們要去世界盃，對不起。』就是這樣。」