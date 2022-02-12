英超｜蘭歷克斥曼聯鋒線欠銳利　3場錄得70次攻門竟得3入球

曼聯看守領隊蘭歷克上任後，球隊戰績依然載浮載沉，但蘭歷克與球員之間的「互動」卻老是常出現。這名德國教頭出席賽前記者會時，直指球隊前線欠銳利，矛頭指向全隊的進攻球員。
英超歇冬期後，曼聯先在足總盃爆冷被米杜士堡踢出局，其後周中賽和般尼，今晚（12日）主場迎戰中游分子修咸頓，力爭全取3分。
C朗拿度連續5場賽事「食白果」，是12年首次，曼聯這5場合共攻入6球，錄得2勝2和1負，C朗啞火難免對曼聯戰績有影響。蘭歷克表示這不止是C朗的問題，所有進攻球員也要負上責任，「C朗當然應該取得更多入球，這一點很明顯，這不止是C朗一人的問題，而是全隊的問題，尤其是一眾攻擊球員。我們每場製造不少機會，但就是未能將攻勢轉化成入球。」
單計曼聯近3場賽事（聯賽對般尼﹑韋斯咸及足總盃對米杜士堡），合共錄得誇張的70次攻門，其中17次中目標，而入球卻只得3個。
C朗拿度上仗後備入替，未能助球隊贏波而回，這名葡萄牙超級球星完場立即返回更衣室。蘭歷克記者會上被問及此事，他直言當刻不為意，亦不清楚，「可能他（C朗）因為和波及沒有入球而感到失望，所以立即進入更衣室，這個問題你要問他本人，我不能代答。」
C朗拿度早前對賓福特一仗被調離場後，表情不悅地坐在後備席樓梯上，如今「急急腳」走人，蘭歷克直言球員情緒這不是他的控制範圍，「我們將注意力放在一些控制得到的事情上，C朗已是37歲，他知道什麼可做，什麼不可做，什麼他要做。」
當蘭歷克上任曼聯看守領隊後，已不是首次在記者會上評論麾下而引來反擊，就如早前的馬迪爾及連格。
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