英超︱一圖見證曼城恐怖控球能力　曼聯比白禮頓差　招數無所遁形

體育媒體《The Athletic》統計英超20隊在場上不同位置的控球比率，榜首的曼城幾乎在場上每個位置控球率均勝過對手，接近「壟斷」全場，反觀同市宿敵曼聯的數據，竟較中型班球隊白禮頓更差，成為網上熱話。
曼城領隊哥迪奧拿去年受訪時說過，控球率是場上最重要一環，也是「藍月亮」防守數據較佳的原因。他當時說：「當你取得愈多控球權時代表對手無球可用。當然，對手仍可靠死球或反擊入波，但你有更大機會製造入球。」
哥帥自入主後一直起用控球在腳的踢法，不時主導球賽，據指曼城開季至今平均每場控球率高達67.3％，也解釋了「藍月亮」能在榜首拋開的原因。
《The Athletic》記者最近統計了英超20支球隊的聯賽控球率，得出各隊的控球Heatmap，得出有趣結論。
記者將整個球場分為30格，若球隊全場在某區域控球較對手多，該格會顯示為紅色，相反則是藍色。
結果毫無懸念，曼城的熱點圖上幾乎盡是一片紅色，30格中僅得5格，包括己方禁區兩邊最近底線，及對方禁區內區域是藍色，數據十分恐怖。相反，包尾的般尼熱點圖上只有4格不是藍色，即使連自己禁區的3格，也有1格「守不住」。
熱點圖也揭示曼聯的戰術部署，可見紅魔幾乎放棄了己方半場左右路位置的控球，令兩邊翼衛壓得更前助攻，而比起右路，曼聯的控球更集中於左路。不過，紅魔的熱點圖中僅有19格「染紅」，比白禮頓的20格更少。
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值得一提，獲巨額注資的紐卡素，前半場控球嚴重傾向左路，證明球隊十分依賴主力翼鋒辛特麥斯明；而由比爾沙執掌的列斯聯，前場中路區域控球率極低，可見球隊在中鋒班福特受傷、缺少正宗進攻中場下，難以在中路組織攻勢。
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