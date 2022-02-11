英超熱話｜C朗仔跟隨父親腳步簽約曼聯　攜胞弟妹造訪奧脫福

虎父無犬子！曼聯超級球星C朗拿度兒子正式簽約曼聯，並與父親一樣穿上7號球衣，開展自己的足球生涯，在C朗女友及3名胞弟妹的見證下，成為紅魔鬼的一分子。
C朗拿度早前踏入37歲，即使他如何保養，亦難敵歲月，總有一天會掛靴。不過，「C朗拿度」這個名字後繼有人，他的兒子小C朗如今跟隨父親腳步，在C朗女友佐真娜及弟妹們的見證下，正式簽約加盟曼聯青年軍，踏上球員之路，同時成為父親的小師弟。無獨有偶，他與老豆一樣穿上7號球衣。
家中再有一名「CR7」，佐真娜同樣感到自豪，她透過社交網站上載與子女們的合照，並配上「一起追尋夢想，媽媽愛你」，鼓勵小C朗開創自己的生涯，小C朗更與弟妹們在奧脫福外合照留念。
C朗早前在社交網站上載與兒子練波的相片，小C朗穿上曼聯球衣，父親在後方看着，同時配上「現在與未來」，證明他就是自己的接班人。
除了小C朗，法國小將加比爾亦在同日簽約曼聯，他在社交網站上載與小C朗的合照，二人分別手持7號及10號球衣，或許他們就是曼聯未來的重心。
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