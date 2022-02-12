英超｜C朗食詐糊繼續啞火　曼聯1：1賽和修咸頓再失分

英超周六頭場，曼聯奧脫福主場迎戰修咸頓，上半場由查頓辛祖先開紀錄，可惜換邊初段隨即失守，最終以1：1完場，曼聯再度主場失分。



曼聯早前3仗合共錄得70次攻門，可惜僅入3球，連主帥蘭歷克亦在記者會上「開炮」，直斥C朗在內的前線球員有問題。話雖如此，C朗拿度依然擔正掛帥，配合拉舒福特﹑查頓辛祖及般奴費南迪斯攻堅。

曼聯開賽已有不少攻勢，C朗推過門將後起腳，可惜被對方守衛護空門。般奴費南迪斯一球妙傳，沙利素嘗試解圍不果，拉舒福特長驅直進，殺入禁區地波傳中，查頓辛祖撞射建功，21分鐘先開紀錄。完半場前，普巴將皮球送入網內，可惜助攻的C朗越位在先，曼聯以一球領先返回更衣室。

辛祖接應拉舒福特橫傳，門前撞射建功。（Getty Images）

換邊初段，曼聯防線立即失守，查阿當斯48分鐘射成1：1平手。修咸頓氣勢愈戰愈勇，形勢與上半場截然不同，曼聯防線遇到不少壓力，幸好「聖人」未能把握機會。連續5場未有進賬的C朗，下半場中段頭槌建功，可惜越位在先食詐糊。

曼聯完場前有機會反超前，馬古尼接應死球頭槌攻門，幸好修咸頓門將科士打反應夠快撲出，結果兩軍以1：1握手言和，曼聯連續兩場聯賽和波。

查阿當斯換邊初段即建功，助修咸頓追成1：1平手。（Getty Images）

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英超第25輪直播賽程（01美術製圖）

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