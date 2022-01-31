徐英偉辭職︱任內助球會疫情下辦亞協　缺11人球場籲市民改踢7人

民政事務局局長徐英偉因出席「洪門宴」，被指警覺性嚴重不足，他今日請辭，結束20個月局長生涯。

回顧他任內，作出了不少跟本地足球發展相關的決定，評價好壞參半。



徐英偉上任後參與了不少跟本地足球有關的決定，2020年中，足總被審計報告揭發有行政與管理問題。足總及後立法會政府帳目委員會解釋，回應卻令人譁然，然而民政局最終仍通過足總每年要求上千萬資助的新一份五年計劃，結果被議員狠批。

民政局局長徐英偉當時認為，足總即使有項目未達標，但題不大。（資料圖片／袁志浩攝）

徐英偉當時稱，根據足總上一份五年策略計劃中的33項指標，可見足總在青訓、五人足球等方面的發展成效顯著，「（10項）未達標的（項目）問題不大，不少如加強教練、網絡宣傳及（港超）入場人數等等，局方會好好監察，考慮是否減少足總預留撥款及資助年期。」

民政局局長徐英偉攜家人睇菁英盃 掃瞄安心出行入場

徐英偉曾被傳媒拍得親自入場睇波。（資料圖片／袁志浩攝）

民政局局長徐英偉曾被拍得一家四口入場，當時他及妻子都有「掃碼」。（資料圖片／袁志浩攝）

徐英偉被指算是關心本地足球，去年2月疫情第四波後香港足球聯賽復賽，徐英偉便攜同太太及兩名兒子到場，並使用「安心出行」應用程式。他當時稱自己跟局方一直跟足總及球會緊密溝通，得以令本地波避免長時間停擺。

而去年6月，政府及民政局亦批准本地球會東方龍獅跟理文，聯合申辦亞協盃分組賽，最終兩支香港球隊與來自蒙古及台灣的球會，成功在防疫泡泡下完成賽事，為本地體育賽事開先例。

徐英偉當時曾表示：「唔係難就唔試，希望將更多體育賽事帶到香港，辦大賽有助改善社會氣氛，會全力推動。」

民政局曾批准香港球會在防疫泡泡下比賽及舉辦地區性賽事。（梁鵬威攝）

不過，去年10月立法會討論本港運動場短缺問題，其中陳沛然指出本港嚴重缺乏戶外11人足球場，徐英偉竟回應指，部分已發展成熟的地區難以增設大型場地，「當局會鼓勵市民改踢5人或7人足球」，答案再次引起爭議。