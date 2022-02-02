疫情｜體育學院現兩確診列強檢　院方：非運動員已徹底清潔

衛生防護中心指，香港體育學院出現兩宗宗確診和1宗初步確診，需納入強制檢測範圍。

體院回應指，確診者並非運動員。



香港體育學院社區關係及市務總監李忠民回應時稱，是在周一的例行檢測中發現兩宗確診及1宗初確，兩名確診者均非運動員或教練，是體院員工，「兩名（確診）同事都已接種疫苗，未知感染途徑。」

香港體育學院社區關係及市務總監李忠民回應時稱，兩名確診者均非運動員或教練，是體院員工。（資料圖片／袁志浩攝）

李忠民指，在獲悉有確診者當日，體院已全面清潔及消毒；至於運動員及職員的強制檢測安排，亦是自行到社區檢測中心接受檢測，需強檢者必須完成檢測並取得陰性報告後，方可返回體院，而院方亦不知有多少人需強檢，「政府會由安心出行紀錄去決定需強檢的人士」，而目前只限已接種兩劑疫苗的全職運動員及員工進入體院。

最新體育新聞《01體育》一網打盡：