疫情︱港超累計28人初確橫跨所有球會　足總有員工染疫今關門消毒

新冠肺炎疫情第五波來襲，本地每日確診個案過千宗，亦再有香港足球圈人士染疫。
足總自今月12日起，已公布11名標準流浪、6名晉峰、4名傑志及2名理文職球員初步確診新冠肺炎。
足總今日再證實，在今月17日及18日安排的定期檢測中，冠忠南區、香港U23、東方龍獅、理文跟港會各有1名職球員被驗出初步陽性，令累計染疫人數達28人，亦意味所有港超聯球會均有人中招。
足總又表示十分重視職球員的健康，並持續安排定期檢測，以確保職球員的身體狀況；同時提醒所有球會職球員時刻注意個人衞生。
而足總亦有1名員工初步確診，其辦事處今天關閉，並按衞生防護中心指引進行全面清潔消毒。
理文早前社交網站發表聲明，強調球會已暫停所有分組訓練，加密職球員檢測次數，及提醒各人須時刻注意個人衞生、如有不適應盡快求醫。
「球會會繼續密切監察所有職球員的身體狀況，並配合各項防疫措施，惟望疫情盡快過去，生活回復正常，早日與大家在球場相見。」
政府早前宣布收緊防疫措施，康文署轄下球場重開無期，本地職業足球聯賽自1月初停擺，至今已有26場頂級聯賽賽事改期，包括香港超級聯賽、菁英盃及決出下季亞洲賽資格的足總盃決賽。
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