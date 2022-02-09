傑出運動員選舉｜疫情加劇　傑運頒獎禮宣布延期

被譽為「體壇奧斯卡」的「香港傑出運動員選舉頒獎禮」，因疫情關係宣布延期。



2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮原定2月22日在香港會議展覽中心舉行，由於香港運動員在去年的東京奧運獲空前佳績，令今屆「傑運」更受注目。

然而因應近日政府收緊社交距離措施，香港體育協會暨奧林匹克委員會周三（9日）宣布頒獎禮延期，新的舉行日期將另作通知。因疫情關係，2019年度傑運頒獎禮改為網上直播，而2020選舉則直接取消。

張家朗是應屆傑運的大熱門。（資料圖片）

2021年度傑運公眾投票已於1月30日結束，大熱的張家朗和何詩蓓分別在香港傑出男子運動員及香港傑出女子運動員領先，男子七欖代表隊領先最佳隊伍，羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，則領先最佳組合。最終結果尚要計算評審團及本港體育編輯/記者票數，才會產生。